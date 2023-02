Twee agenten voor de rechtbank na dood Ibrahima Barrie

Het onderzoek naar het overlijden van de 23-jarige Ibrahima Barrie is afgesloten. Twee agenten zullen zich voor de rechtbank moeten verantwoorden.

Twee jaar na het overlijden van Ibrahima Barrie heeft de raadkamer besloten om twee agenten door te sturen naar de correctionele rechtbank. Daar zullen ze zich moeten verantwoorden voor schuldig verzuim, al staat die kwalificatie nog niet in steen gebeiteld. De raadkamer laat de deur open voor een debat over verzwarende omstandigheden zoals racisme en discriminatie op basis van afkomst.

Ibrahima Barrie. Foto: Instagram

‘Het onderzoek is gesloten, en op 14 februari zijn twee agenten doorverwezen naar de correctionele rechtbank. We hopen dat een open proces ons antwoorden zal brengen over de omstandigheden van de dood van mijn broer’, zegt Aïcha Barrie (19), de jongere zus van Ibrahima, op Instagram.

• ‘Was Ibrahima niet zwart geweest, dan leefde hij nog’

Barrie stierf nadat hij in het politiecommissariaat aan Brussel-Noord onwel was geworden. Hij werd eerder op de avond opgepakt omdat hij een corona-interventie tegen een aantal andere jongeren aan het Noordstation was beginnen filmen. Bijna onmiddellijk na zijn dood gingen er geruchten dat de jongen onder invloed was en door het gebruik van drugs om het leven is gekomen. Dat is altijd door zijn familie tegengesproken en is volgens advocaat Alexis Deswaef ook tegengesproken door toxicologisch onderzoek en een autopsie. Volgens onze informatie had de jongeman wel drie xtc-pillen op zak, al lijken die niet in verband te staan met zijn arrestatie of overlijden.

Te laat ingegrepen?

Later bleek de officiële doodsoorzaak hartstilstand. Volgens informatie van het Nieuwsbladzouden de agenten die bij Barrie waren op het moment dat hij onwel werd geen gebruik hebben gemaakt van de defibrillator die in het commissariaat aanwezig was. Ook zou de aanwezige politie veel te laat hebben ingegrepen. Dat zou blijken uit camerabeelden opgenomen in het commissariaat.

De zaak-Barrie heeft in zijn thuisstad Brussel een grote indruk achtergelaten. Niet alleen was er foute informatie over de doodsoorzaak de ronde beginnen doen, maar ook zijn reden voor arrestatie bleek niet te kloppen. In eerste instantie was de familie verteld dat hij was gearresteerd voor het schenden van de avondklok, later bleek Barrie al rond 20 uur ’s avonds te zijn overleden, uren voor de avondklok van 22 uur. Een manifestatie enkele dagen na zijn dood ontaardde in rellen. Een politiekantoor en enkele combi’s vlogen in brand.