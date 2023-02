Oost-Vlaanderen onderzoekt of Zwijndrecht Oost-Vlaams grondgebied kan worden

Voegt Zwijndrecht zich honderd jaar na zijn overstap naar de provincie Antwerpen weer bij Oost-Vlaanderen? Oost-Vlaams provincieraadslid Peter Hertog (Vooruit) vindt het niet meer dan normaal.

Via een motie aan de Vlaamse regering heeft provincieraadslid Peter Hertog (Vooruit) gevraagd of Zwijndrecht binnen de Oost-Vlaamse grens kan liggen. Tot honderd jaar geleden was dat ook het geval. Met de nieuwe indeling volgens regio’s ziet Hertog de logica om honderd jaar terug in de tijd te gaan. Het is de enige Antwerpse gemeente in de regio Waasland.

Het Oost-Vlaamse provinciebestuur heeft wel oren naar het verzoek. Ze beloven om de vraag te onderzoeken. Er is wel nog een belangrijke onbekende: Zwijndrecht zelf heeft nog niet laten weten of het de provinciewissel ziet zitten.