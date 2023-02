Russische propaganda tiert welig op ‘antioorlogsprotest’ voor Lincoln Memorial

Op een ‘antioorlogsprotest’ in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. verstopten de betogers hun pro-Russische sympathieën niet. Hun gedachtegoed gedijt vooral in de populistische vleugel van de Republikeinse partij.

Wapperende Russische vlaggen, de letter ‘Z’ en een oproep aan Oekraïne om de Donbas-regio te verlaten. Een vreemd tafereel voor het Lincoln Memorial, een monument in de Amerikaanse hoofdstad die de oud-president eert.

Het initiatief voor de betoging komt van de organisatie ‘Rage against the war machine’. Een verzameling trumpistische Republikeinen met ‘Oekraïne-moeheid’. Zo pleiten ze ervoor om de steun voor Oekraïne droog te leggen om zo tot vrede te komen. In de praktijk dwepen ze vooral met de Russische president Vladimir Poetin en bepleiten ze de overgave van Oekraïne. Hun eigen president Joe Biden is op de borden meer de boeman dan Poetin. De Russische staatspers zakte zelfs naar Washington af om een propaganda-reportage te draaien.

De Republikeinse partij zit erg verveeld met de strekking. De leider van de Republikeinen in de Senaat, Mitch McConnel, noemde de oorlog in Oekraïne vorige week nog ‘veruit de belangrijkste gebeurtenis van het moment’. Hij benadrukte dat hij de steun aan Oekraïne niet wil afbouwen, en wel integendeel.

‘Oekraïne uit de Donbas’, staat op een banner. Daar wordt momenteel hevig gevochten. De Russen vinden dat de Oekraïense regio bij hen hoort. Foto: afp

De letter ‘Z’ staat symbool voor de Russische overwinning in Oekraïne. Ze wordt hier gedragen door ‘antioorlogsdemonstranten’ in Washington. Foto: afp

Betogers beschuldigen hun eigen president van de aanval op de Nord Stream-pijplijn. Daarvoor is geen bewijs, want het onderzoek loopt nog. Foto: afp

Een persoon heeft zichzelf uitgedost als de vlag van de Sovjet-Unie. Foto: afp