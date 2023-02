‘All quiet on the western front’ grote winnaar op de Bafta’s

De Duitse oorlogsfilm All Quiet on the western front heeft zeven beeldjes in de wacht kunnen slepen op de Bafta’s. De grote winnaar op de Britse filmprijzen is een van de uitdagers voor de Belgische film Close op de Oscars.

Beste film, beste niet-Engelstalige film, beste muziek… Van de veertien nominaties, wist de Duitse oorlogsfilm er zeven om te zetten in een beeldje. ‘Gewoon geweldig’, reageert producer Malte Grunert wanneer hij een van de vele prijzen in ontvangst mag nemen. De film, gebaseerd op de roman uit 1928 van Erich Maria Remarque, vertelt het verhaal van een jonge Duitse frontsoldaat in de Eerste Wereldoorlog. All quiet on the western front is een geduchte concurrent voor de Belgische film Close op de Oscars.

Elvis

De films The Banshees of Inisherin en Everything Everywhere All At Once, beiden goed voor 10 nominaties, gingen aan de haal met respectievelijk vier en één Bafta.

De Amerikaanse acteur Austin Butler won prijs voor beste acteur voor zijn rol in de biopic Elvis over de rock’n’roll-legende. De 31-jarige acteur stond in concurrentie met Colin Farrell, Brendan Fraser, Daryl McCormack, Paul Mescal en Bill Nighy. Elvis won in totaal vier Bafta’s.

De Australisch-Amerikaanse Cate Blanchett won de prijs voor beste actrice voor haar rol als de meedogenloze dirigent in Tar. De 53-jarige actrice haalde het van Viola Davis, Danielle Deadwyler, Ana De Armas, Emma Thompson en Michelle Yeoh.

Guillermo Del Toro’s Pinocchio won de prijs voor beste animatiefilm.