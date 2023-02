Opnieuw recordaantal vacatures in de kinderopvang

Het aantal vacatures in de kinderopvang is vorig jaar gestegen tot 6.912. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Celia Groothedde van Groen opvroeg. Het gaat om een nieuw record, tegenover de 6.267 van 2021.

Volgens Groen is het aantal vacatures een gevolg van de werkomstandigheden in de kinderopvang. ‘In plaats van 6 à 7 kinderen per begeleider moeten kindbegeleiders nu voor 8 à 9 kinderen per begeleider zorgen”, stelt de partij. “Mede daardoor verviervoudigde het aantal vacatures van 2013, toen er maar 1.756 vacatures open stonden, naar vandaag.’

Groothedde wijst erop dat minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) de aanpak van het personeelstekort als een prioriteit beschouwt. ‘Pas dan wil ze praten over de verlaging van het aantal kinderen per begeleider’ zegt ze. ‘Deze nieuwe cijfers bewijzen echter dat je het personeelstekort niet kan oplossen zonder ook de werkomstandigheden te verbeteren.’

Ze pleit ervoor om opvanginitiatieven vrijwillig de kindnorm te laten verlagen.