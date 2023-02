Minstens 36 doden door zware storm in Braziliaanse deelstaat Sao Paulo

Bij een zware storm in de Braziliaanse deelstaat Sao Paulo zijn zondag zeker 24 mensen om het leven gekomen. Dat melden de autoriteiten. De slachtoffers kwamen om door overstromingen en aardverschuivingen.

Op sommige plaatsen is de carnavalsoptocht afgelast.

Er werden al 23 doden geregistreerd in de gemeente Sao Sebastiao, ongeveer 200 km van Sao Paulo, zo vertelde de burgemeester van de stad, Felipe Augusto, aan de Amerikaanse televisiezender CNN.

Verder naar het noorden, in de kustplaats Ubatuba, is een meisje overleden door de zware regenval, melden de plaatselijke autoriteiten.

De deelstaatregering van Sao Paulo had eerder op de dag in een verklaring 19 doden gemeld. Ze had het ook over 228 ontheemden en 338 geëvacueerden.

Het totaal aantal gewonden en vermisten is nog niet meegedeeld door de autoriteiten.