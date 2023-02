Droge start van de week met temperaturen rond 10 graden

Maandag start in de meeste streken grijs met veel lage wolken en hier en daar nevel of (aanvriezende) mist. Op de hoogste toppen zijn er reeds brede opklaringen aanwezig. Dat meldt het KMI.

In de loop van de namiddag krijgen de streken over het zuiden van het land meer zon te zien. Ten noorden van Samber en Maas blijft het eerder bewolkt. Het blijft vrijwel droog bij maxima van 7 of 8 graden in Hoog- België en 9 tot 12 graden in Laag- en Midden- België. De wind is matig en aan zee vrij krachtig uit westzuidwest met windstoten tot 50 km u.

In de avond en ‘s nachts zijn er tijdelijk nog opklaringen mogelijk, maar geleidelijk neemt de bewolking opnieuw de overhand. Op het einde van de nacht kan er opnieuw nevel of mist ontstaan over het zuiden van het land. De minima dalen naar waarden tussen -1 en +7 graden. De wind wordt zwak (soms matig in het noorden) uit zuidwestelijke of veranderlijke richtingen.

Dinsdag blijft het vaak droog met ‘s ochtends in vele streken lage wolken. In de Ardennen zorgen de lage wolken tijdelijk voor een verminderd zicht. In de loop van de dag ontstaan er opklaringen over het zuiden, maar in het noorden van het land blijft het wellicht grijs tot de avond. De maxima schommelen tussen 8 graden in de Hoge Venen en 11 graden over het westen. De wind is eerst zwak en veranderlijk in de Ardennen en zwak tot matig uit zuidwest elders. In de loop van de dag wordt de wind overal zwak uit veranderlijke richtingen.

Woensdagochtend neemt de bewolking vrij snel toe vanaf het westen gevolgd door buiige regen. Wellicht zijn er eerst nog opklaringen in het oosten. In de loop van de namiddag regent het overal licht tot soms matig. De maxima schommelen tussen 9 en 13 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind die ruimt naar het zuidwesten.

Donderdagochtend regent het nog licht, maar geleidelijk wordt het droog vanuit het westen met opklaringen. Ten zuiden van Samber en Maas verwachten we de meeste zon. In de Kuststreek blijft de kans op een bui bestaan. Het wordt iets zachter bij maxima tussen 5 en 8 graden. Er staat een zwakke tot soms matige westenwind die ruimt naar het noordwesten.

Vrijdag is het eerst droog met opklaringen, maar later op de dag trekt er een neerslagzone vanaf de Noordzee over met regen en over de Ardennen (smeltende) sneeuw. De maxima liggen tussen 3 of 4 graden op de hoogten en 6 of 7 graden elders. Er staat meestal een matige zuidwester.

Zaterdag vallen er nog een aantal (winterse) buien, maar tussendoor zijn er brede opklaringen. De maxima liggen tussen 3 en 7 graden. De wind waait zwak tot matig uit het noorden.

Zondag zijn er wolkenvelden en zon, maar in het oosten is de bewolking dominanter en kan er nog een (winterse) bui vallen. De maxima liggen tussen 4 en 7 graden.