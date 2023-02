Red Flames winnen ook tweede wedstrijd op Arnold Clark Cup tegen Zuid-Korea

Foto: Action Images via Reuters

Na een eerdere zege tegen Italië hebben de Red Flames ook hun tweede duel op de Arnold Clark Cup, een vriendschappelijk toernooi in Engeland, gewonnen. In de Coventry Building Society Arena bogen ze een 0-1 achterstand nog om in een 2-1 zege tegen Zuid-Korea.

Het waren de Zuid-Koreanen die na amper tien minuten op voorsprong klommen via Lee Geum-Min. In de blessuretijd van de eerste helft zorgde een afgeweken bal van Tessa Wullaert voor de gelijkmaker, na 68 minuten zette Tine De Caigny de 2-1 eindstand op het scorebord.

Eerder had Zuid-Korea met zware 4-0 cijfers verloren van Europees kampioen Engeland, woensdag de laatste tegenstander van de Flames op deze Arnold Clark Cup. De Flames wonnen donderdag met 2-1 van Italië.

Bondscoach Ives Serneels had op voorhand aangekondigd dat hij heel wat speelsters aan het werk wou zien op dit toernooi en voerde zondag dan ook tien wijzigingen in zijn basiself door. Lemey, Deloose, Colson, Vanhaevermaet, Philtjens, Wijnants, Missipo, Ampoorter, Eurlings, Van Kerkhoven en Wullaert verschenen zo aan de aftrap. Laura De Neve, Féli Delacauw en Sari Kees moesten door blessureleed forfait geven en zijn out voor de rest van het toernooi.