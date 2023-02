De winkelvitrines werden dichtgetimmerd, de praalwagens van stal gehaald en de bontjassen vanonder het stof. Voor het eerst in drie jaar trok zondag opnieuw een carnavalsstoet door de Aalsterse straten. ‘Wil je eens op ons toilet komen zitten?’

‘Ik ben al wakker van halfzes vanochtend.’ Het is halftwaalf ’s middags aan de Varkensmarkt – ‘Veirkemert’ – in Aalst. In Café Melody maakt Leen Dierickx (41) zich klaar voor de stoet. Dierickx is leerkracht ...