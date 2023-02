Scott Parker opvallend streng na nieuw puntenverlies: ‘Dit is onaanvaardbaar, we zetten twee stappen terug’

Weer geen zege voor Club-coach Scott Parker, die in de competitie nog maar eenmaal kon winnen in acht duels. De Engelsman was na afloop van het gelijkspel in de derby (2-2) tegen Cercle opvallend hard voor zijn spelers. ‘Dit was onaanvaardbaar.’

‘Het was gewoon slecht vandaag’, wond Scott Parker er geen doekjes om. ‘We waren op bijna alle vlakken de mindere. Ik zag veel zaken die ik niet kan accepteren. We moeten echt wakker worden en dat beseffen. Je weet dat je in een derby als deze bepaalde zaken moet brengen. We waren in niks goed genoeg.’

Parker had geen verklaring voor de offday van zijn spelers. ‘Ik weet niet hoe het is kunnen gebeuren. In een derby moet je bepaalde zaken brengen. We wisten dat Cercle ons onder druk zou zetten, maar we slaagden er niet in om daar mee om te gaan. We konden de druk niet aan. Als je dat niet kan, zal het altijd moeilijk zijn om een fundament te leggen. Dit is een wake-upcall. Of ik mij zorgen maak? Na vandaag wel. Dit was geen team. We hebben twee stappen achteruit gezet. Maar we gaan dit rechtzetten. Mijn spelers zullen zich geen illusies moeten maken over wat nodig is om een voetbalmatch te winnen. Niet in de Jupiler Pro League, niet in de Premier League of in welke competitie ze ook zouden willen spelen.’