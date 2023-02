Bende van Nijvel: ex-rijkswachter en ex-crimineel Robert Beijer terug in België

Voormalig BOB’er en meermaals veroordeelde crimineel Robert Beijer is weer in het land, nadat hij vorige maand werd aangehouden in Thailand. Het gerecht wil hem verhoren over zijn mogelijke rol bij de Bende van Nijvel.

De naam Robert Beijer (71) wordt al sinds de jaren 80 in één adem genoemd met de Bende van Nijvel. Toch is de man nooit officieel in verdenking gesteld. Zelf heeft Beijer zijn betrokkenheid altijd ontkend. Onderzoeksrechter Martine Michel, die met het onderzoek naar de Bende belast is, zal Beijer ‘de komende dagen’ ondervragen.

Het is intussen al een maand geleden dat Belgische speurders samen met de Thaise politie binnenvielen in de villa van Beijer in Pattaya, Thailand, waar hij al meer dan twintig jaar woont. Het Belgische gerecht was er op zoek naar elementen die hem met de Bende van Nijvel kunnen linken. Zo zou zijn computer in beslag zijn genomen voor verder onderzoek. Volgens bronnen dicht bij het dossier is er toen geen smoking gun gevonden. Toch werd Beijer gearresteerd, maar dan omdat hij illegaal in Thailand verbleef. Ook zouden er sporen zijn gevonden van een onzuivere boekhouding. Volgens zijn advocaat Pierre Chomé is hij twee weken vastgehouden door de Thaise immigratiediensten en intussen uitgeleverd aan ons land.

• Gregory Beijer: ‘Mijn vader heeft niets te maken met Bende van Nijvel’

Met een ondervraging van Beijer hoopt onderzoeksrechter Michel eindelijk tot een doorbraak te komen in het tot dusver eindeloos aanslepende dossier van de dodelijke raids in de jaren 80. Er vielen toen 28 doden bij schietpartijen in supermarkten.

Roofmoord

Beijer woont in Thailand sinds hij in 1999 vrijkwam uit de Belgische gevangenis. Beijer en Madani Bouhouche, zijn toenmalige kompaan bij de drugssectie van de rijkswacht die in 2005 overleed, pleegden in de jaren 80 verschillende criminele feiten. Het gaat onder meer om een aanslag op het leven van rijkswachtkolonel Herman Vernaillen (die bij hun ontslag betrokken zou zijn geweest). Ook is Beijer veroordeeld voor de heling van een dure horloge die is buitgemaakt bij een goudroof op de luchthaven van Zaventem, waarbij beveiligingsagent Francis Zwarts om het leven kwam. Bij gebrek aan bewijs werd Beijer vrijgesproken voor de moord op Zwarts, in tegenstelling tot Bouhouche. Voor de moord op de Antwerps-Libanese ivoor- en diamanthandelaar Suleïman Ahmad, (bij een uit de hand gelopen overval in zijn Antwerpse appartement) werd Beijer wel veroordeeld, tot 14 jaar cel. Zijn naam wordt ook genoemd in dossiers van wapendiefstal, een bomaanslag op rijkswachtvoertuigen, illegale wapendracht en afpersing.

• Criminaliteit in de loden jaren 80

Geen bekentenissen

Robert Beijer heeft in het verleden diverse keren voorgesteld om in ruil voor strafvermindering informatie te geven over de Bende van Nijvel. Het gerecht is daar niet op ingegaan. Beijer is berucht als manipulator en als iemand die het niet zo nauw neemt met de waarheid. In 2010 bracht Beijer een boek uit, De laatste leugen, waarin hij schrijft dat hij al zijn misdaden uitvoerde in opdracht van de Russische militaire veiligheidsdienst.

Nooit heeft hij bekentenissen afgelegd over zijn eventuele rol bij de Bende van Nijvel. In 2006 werd hij in het dossier zelfs vrijgepleit na een test met een leugendetector. Maar de geruchten over zijn mogelijke rol zijn nooit gestopt.

In de tv-serie 1985 vertolken respectievelijk Guillaume Kerbusch en Roda Fawaz de rollen van corrupte rijkswachters Beijer en Bouhouche.