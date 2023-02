Femke Bol verbetert ruim veertig jaar oud wereldrecord op 400 meter indoor

De Nederlandse Femke Bol heeft op het Nederlandse kampioenschap indooratletiek het wereldrecord op de 400 meter verbeterd tot 49,26 seconden. Het vorige record stond op 49,59 van de Tsjechoslowaakse Jarmila Kratochvilova. Dat liep zij in 1982, ruim veertig jaar geleden.

Bol, Europees kampioene op de 400 meter indoor en outdoor, had eerder dit seizoen in het Franse Metz voor het eerst indoor onder de 50 seconden gelopen. De Nederlandse verbeterde eerder deze winter ook al het wereldrecord in zaal op de zelden gelopen 500 meter.