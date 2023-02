Eli Iserbyt zet eindwinst X2O in de verf in Universiteitscross in Brussel

Eli Iserbyt heeft de universiteitscross in Brussel gewonnen, voor Vanthourenhout en Van der Haar. Daarmee verzekerde hij zich ook van de eindwinst in de X2O-trofee. Bij de vrouwen sloeg ook Fem van Empel de dubbelslag in Brussel.

Eli Iserbyt en Lars van der Haar gingen meteen samen op avontuur. De twee hadden er zin in en reden goed door. Een achtervolgende groep volgde al meteen op meer dan tien seconden. Al was er wel één iemand die zich niet bij deze situatie wou neerleggen: Michael Vanthourenhout. De Europese kampioen ging met succes alleen op zoek naar de twee koplopers.

We kregen zo een trio van leiders, waarbij Van der Haar in de tang zat bij de twee renners van Jurgen Mettepenningen. En het ploegenspel werd meteen gespeeld. Vanthourenhout liet even een gaatje vallen waardoor Iserbyt een kloofje had. Van der Haar moest gaan achtervolgen met een blok aan zijn been. Ondertussen kende Laurens Sweeck, gisteren nog de beste in Sint-Niklaas, een offday nadat hij ook al slecht van start was gegaan.

Halfweg cross had Iserbyt nog wat extra seconden gesprokkeld op Van der Haar. Zelfs toen de leider tegen de grond ging of een foutje maakte, kon de Nederlander niet dichter komen. Iserbyt doorstond de resterende rondes nog met verve en won zo voor het eerst in zijn carrière de Universiteitscross in Brussel. Aan de streep had hij 17 seconden voorsprong op Michael Vanthourenhout, die zich in de slotronde nog van Lars van der Haar had weten te ontdoen.

Iserbyt won de trofee ook al in 2020 en 2021. Vorig jaar ging het eindklassement naar Toon Aerts, maar die staat na zijn dopingschorsing aan de kant.

Van Empel slaat dubbelslag

Opschudding bij de vrouwen bij de start op de universiteitscampus. De lichten sprongen niet van rood naar groen, wel was een fluitsignaal te horen. Alvarado bleef staan en maakte misbaar, de andere dames trokken zich wel op gang.

Valse start of niet, ook Alvarado moest zich daarna in het veld begeven en heel wat posities goedmaken. Als een bezetene ging ze daarna tekeer en iets over halfweg cross leverde haar dat al een vijfde plaats op, maar meedoen om de zege zou ze niet doen.

Lucinda Brand kon even het spoor volgen van Fem van Empel, maar op het eind van de derde ronde maakte de wereldkampioene het verschil en liet ze de renster van de Trek Baloise Lions achter. Ze dook de vierde ronde in met een bonus van zes seconden. Annemarie Worst keek tegen 18 seconden achterstand aan. Vooraan verzwakte Van Empel niet, bouwde ze haar voorsprong steeds verder uit en soleerde ze naar de zege, voor Brand en Annemarie Worst. Ook de eindwinst in het klassement gaat naar Fem van Empel.