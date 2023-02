5000 à 6000 verklede Aalstenaars lopen mee in de optocht en halen graag politieke en andere figuren uit de actualiteit door de mangel. Vaak hebben ze weken, zelfs maanden aan hun praalwagens en kostuums gewerkt. De stad verwacht een kleine 100.000 bezoekers langs het parcours van zes kilometer.

100 jaar na de allereerste carnavalstoet door Aalst is de feestzone rondom het parcours van de stoet volledig hermetisch afgesloten. Dat heeft burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) laten weten. Betonblokken en voertuigen van de stad zullen de doorgang versperren. Gedurende drie dagen zet de stad 1.000 agenten in en ook de medische diensten en de brandweer schakelen extra personeel in. De scheepvaartpolitie houdt de rivier de Dender in de gaten en politiediensten screenen sociale media.

‘Uit het uitgaansleven weten we dat sommigen zich bewapenen met messen. In het verleden hebben we al steekpartijen meegemaakt en dat willen we vermijden’, maakt D’Haese duidelijk. ‘Dit is het meest beveiligde carnaval ooit.’