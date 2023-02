Voor minister van Landbouw Brouns is deadline stikstofakkoord halen geen prioriteit

‘Sabotage Sammy’, een deadline die er eigenlijk geen is, een vleermuis en één plantje dat de Antwerpse haven gijzelt. De gemoederen in het stikstofdossier zijn niet bedaard, het bekvechten gaat door, ondanks de opmerkelijke demarche van Vlaams minister-president Jambon.

3 maart. Dat is de nieuwe deadline die de Vlaamse regering zichzelf heeft opgelegd voor het bereiken van een akkoord over het stikstofbeleid. Maar minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V) lijkt niet zeer gehecht aan die deadline. In De zevende dag vroeg presentator Lieven Verstraete hem herhaaldelijk of de deadline van 3 maart bindend is. Brouns weigerde tot vier keer toe daar bevestigend op te antwoorden. Hij hield het op: ‘Snelheid is belangrijk, maar minstens zo belangrijk is grondigheid’ en ‘We zullen zien waar we staan over enkele weken’. Is hij dan bereid om dit dossier desnoods te laten aanslepen tot na 2024? Ook daar kwam geen duidelijk antwoord op. Dat voedt de geruchten dat CD&V dit dossier over de verkiezingen zou willen tillen. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) – de grootste opponent van Brouns in deze kwestie – heeft CD&V al eerder verweten electorale bedoelingen te hebben met dit dossier.

Landbouwers eisen snel duidelijkheid over hun toekomst, het is immers al een jaar geleden dat de regering eigenlijk al een krokusakkoord over de kwestie had gesloten. Maar enkele knelpunten blijven grote verdeeldheid zaaien. Minister-president Jan Jambon bracht vrijdag de voorzitters van de drie coalitiepartijen samen, een opmerkelijke zet, zeker omdat hij daarbij zei: ‘Als premier zou ik nu naar de koning stappen, maar als Vlaams minister-president kan dat niet.’ Het toont de ernst van deze crisis voor de Vlaamse regering. Conclusie van de bijeenkomst: de discussie over stikstofdrempels en kritische depositiewaarden werd over de krokusvakantie heen getild, in de hoop de gemoederen te bedaren en dichter naar elkaar toe te groeien.

‘Sabotage Sammy’

Dat is dit weekend alvast niet goed ingezet. Zuhal Demir liet het niet na een giftige tweet de wereld in te sturen: ‘Ik weet niet welke “drie bomen en speciale vleermuis” Sabotage Sammy denkt te redden, maar gans Vlaanderen naar de afgrond duwen met een vergunningsstop lukt hem alvast prima.’ Daarmee verwijst ze naar een interview waarin CD&V-voorzitter Sammy Mahdi het stikstofprobleem leek te minimaliseren. ‘We gaan toch geen hele sector wegduwen omdat ergens drie bomen staan met een speciale vleermuis in?’, stelde Mahdi.

Ook minister Brouns toonde zich bereidwillig om een karikatuur te maken van het dossier. Hij blijft ijveren om de kritische depositiewaarde (die meet hoeveel de depositie van stikstof bedraagt in een bepaald gebied) niet in het uiteindelijke decreet vast te leggen. ‘Als je dat wettelijk verankert, kan Greenpeace altijd in beroep blijven gaan tegen bijvoorbeeld de uitbreiding van de haven op basis van één plantje. Bepaalde planten kunnen zo weinig stikstof verdragen. Ga je daar bedrijven voor sluiten? Dan zeggen wij: neen.’ N-VA is het daar niet mee eens en vreest dat zonder vastgelegde drempels het akkoord juridisch ondergraven raakt.

1000 bommen en granaten

Minister Demir benadrukt de urgentie van deze onderhandelingen nogmaals op Twitter: ‘Als we het akkoord niet uitvoeren, zal de rechtbank het doen. Deze Vlaamse regering moet Vlaanderen een bommentapijt van stikstofarresten besparen.’ Brouns repliceerde met andere munitie: ‘We richten een mijnenveld aan als we zulke lage drempels wettelijk vastleggen. Sommige planten kunnen zo weinig stikstof verdragen dat je die normen niet kan halen, zelfs al roei je de landbouw en industrie met tak en wortel uit.’