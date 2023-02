Roald Dahl, voortaan genderneutraal

De kinderboeken van Roald Dahl krijgen een speciale uitgave voor lezers die inclusieve taal op prijs stellen. De bedoeling is dat het werk niet langer beledigend zou zijn. De Oempa Loempa’s zijn hun geslacht kwijt.

De kinderboeken van Roald Dahl krijgen een nieuw jasje bij Puffin, de kinderboekenafdeling van de grote Britse uitgeverij Penguin Books. De uitgave is erop gericht om beledigende taal uit de boeken te halen, schrijven de Britse media. De uitgeverij stelde daartoe ‘sensitivity readers’ aan, die delen herschreven. Zo gaat het om beschrijvingen van personages, zo meldt The Daily Telegraph. Het gaat voorlopig alleen om aanpassingen in de Engelstalige uitgave.

Augustus Gloop, een personage in Charlie and the Chocolate Factory, is nu niet langer ‘dik’, maar ‘enorm’. Ook een adjectief als ‘lelijk’, voor de beschrijving van een vrouwelijk personage, is geschrapt. Het zou gaan om honderden aanpassingen, en zelfs toevoegingen die nooit door Dahl werden geschreven. Geen probleem, zo vindt The Roald Dahl Story Company, dat het werk van de Britse schrijver beheert en dat twee jaar geleden werd werd overgekocht door Netflix. Het bedrijf beargumenteert dat het helemaal niet ongewoon is om de taal van boeken bij te werken, en dat het gaat om kleine aanpassingen.

Nochtans worden er best wel wat zinnen aangepast of zelfs toegevoegd. In The witches legde Dahl uit dat de heksen kaal zijn onder hun pruiken. Daar werd nu een disclaimer aan toegevoegd. In eigen vertaling: ‘Er zijn heel wat andere redenen waarom vrouwen pruiken zouden dragen en daar is helemaal niks mis mee.’

In vorige edities van De reuzenperzik zong de duizendpoot: ‘Aunt Sponge was terrifically fat / And tremendously flabby at that’ en ‘Aunt Spiker was thin as a wire/ And dry as a bone, only drier.’ Dat is nu veranderd in: ‘Aunt Sponge was a nasty old brute / And deserved to be squashed by the fruit’ en ‘Aunt Spiker was much of the same / And deserves half of the blame’.

Genderneutrale Oempa Loempa’s

Alvast voor de Oempa Loempa’s uit Charlie and the Chocolate Factory is het niet de eerste keer dat ze een renovatie ondergaan. In de oorspronkelijke versie werden ze nog omschreven als zwarte pygmeeën, maar Dahl veranderde dat zelf in een latere, herziene versie tot kleine mannetjes uit Zuid-Amerika. Maar in 2023 zijn ze nu ook voortaan genderneutraal: ze zijn niet langer ‘small men’, maar ‘small people’.

Uitgeverij Puffin maakte de aanpassingen in samenspraak met Inclusive Minds, dat gespecialiseerd is in kinderliteratuur voor mensen die begaan zijn met inclusieve taal en toegankelijkheid. ‘Dit boek is vele jaren geleden geschreven’, zo schrijft de uitgever achteraan in de nieuwe uitgave, ‘en dus herbekijken we regelmatig de taal om te verzekeren dat iedereen vandaag van het werk kan genieten.’

De laatste keer dat het werk van Roald Dahl nog in opspraak kwam, was omdat de auteur bij leven antisemitische uitspraken deed, waarvoor de nabestaanden hun excuses aanboden.