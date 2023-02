Sean Penn stelt Oekraïne-docu ‘Superpower’ voor: acteur speelt reporter

Kuifje in Oekraïne! Met de documentaire Superpower, die vrijdag op het filmfestival in Berlijn in wereldpremière ging, zet Sean Penn in de eerste plaats zichzelf in de kijker.

‘Het gaat niet gebeuren.’ Sean Penn zit thuis met wat vrienden te dollen op de sofa, ze hebben het over de situatie in Oekraïne. Het is november 2021, drie maanden later zal Poetin Oekraïne binnenvallen. Maar de Oscarwinnaar kan moeilijk geloven dat de Russische president het effectief zover zal drijven. Hij gaat prat op zijn overtuiging. ‘Het is een schande dat ik niet meer wist over de annexatie van de Krim’, geeft hij toe verderop in Superpower, de documentaire die voor hem de aanzet was om zich in de voorgeschiedenis tussen de twee landen te gaan verdiepen.

Eerlijk is de Hollywoodster dus wel. Penn heeft Superpower niet gemaakt omdat hij de situatie al jaren volgde. Producent en kameraard Billy Smith zinde op een portret van Zelenski, hoe die als een populaire komische acteur met driekwart van de stemmen verkozen werd tot president van Oekraïne. Dat idee sprak ook Penn aan. Maar de inval van Rusland deed hen het scenario enigszins bijsturen.

Superpower gaat over de oorlog in Oekraïne en het leiderschap dat Zelenski vanaf dan onder het oog van de wereld aan de dag is gaan leggen. Omdat je de kijker niet onvoorbereid in zo’n conflict kan storten, en ook de acteur dus nog wel wat bijscholing kon gebruiken, gaat Penn in eerste plaats praten met mensen die de zaak al langer volgen, zoals Steven Pifer. Hij is de voormalige Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne. Penn wil van hem weten hoe de verhoudingen tussen de VS en Oekraïne zijn. Aan de hand van archiefbeelden en nieuwsbulletins komen de protesten van einde 2013 op het Onafhankelijkheidsplein in Kiev in beeld, naast nog andere scharniermomenten.

Onsamenhangend

In het najaar van 2021 zakt Penn voor het eerst met een cameraploeg af naar de Oekraïense hoofdstad. Hij gaat er praten met Vitali Klytsjko, de man die in een vorig leven drievoudig wereldkampioen boksen werd en er sinds 2014 burgermeester is. De acteur spreekt ook meerdere journalisten, activisten en militairen. Het zijn goedbedoelde pogingen om inzicht te geven, maar de getuigenissen volgen elkaar weinig samenhangend op. Penn stelt telkens losse, wellicht van tevoren opgelijste vragen zonder verder de diepte in te gaan.

Tijdens die interviews koestert de camera duidelijk een voorliefde voor de acteur. Zelfs wanneer zijn gesprekspartner aan het woord komt, is minstens de helft van de tijd Sean Penn in beeld. Gewichtig kijkend, gezapig aan een sigaretje lurkend. De keuze van de regisseur? Naast de onbekende Aaron Kaufman blijkt dat Penn zelf te zijn.

Wat de documentaire nog enige structuur geeft, is het aftellen naar de invasie. De makers willen er geen twijfel over laten zijn dat de ploeg daags voor die historische dag in de Oekraïense hoofdstad was. Vanaf dan wordt visueel alles uit de kast gehaald om te benadrukken hoe levensgevaarlijk het was. De camera schokt, Penns gezicht komt half afgesneden in beeld. Ongeacht waar de beelden gemaakt zijn - zelfs in de lobby van een hotel.

Natuurlijk is het niet zonder risico om op zulk moment een documentaire te draaien, maar Superpower doet wel heel erg zijn best om de acteur als een onverschrokken oorlogsverslaggever weer te geven. Al blijft zo’n Sean Penn toch altijd een beetje vedette: met een zonnebril op woont hij daags na de invasie een presidentiële persbriefing bij. Maar wanneer hij dan eindelijk Zelenski fysiek ontmoet, levert dat geen gesprek op voor de geschiedenisboeken. ‘Ik vind het zo inspirerend om hier te zijn’, zegt Penn dan maar. Tussendoor krijgen we de acteur thuis voor zijn boekenplanken te zien, terwijl hij terugblikt op dat avontuur.

Superpower is meer uit op spektakel dan op duiding. Het gaat voor de stunt: tot bij Zelenski geraken, uitgerekend op het moment dat voor hem en zijn land alles op het spel staat. Die indruk wordt nog maar eens bevestigd wanneer de acteur, maanden na de invasie, opnieuw bij hem op visite wil. In de voice-over is te horen: ‘Je zou denken dat de president het druk heeft, maar wij kregen een uitnodiging.’ Voor wie het afgelopen jaar niet met zijn kop in het zand leefde (of in een villa in Malibu) voegt deze documentaire weinig toe. Terloops krijg je nog wel een beeld van de reserve die bij sommige Oekraïners nog steeds leeft ten aanzien van Zelenski. Toch bij zij die vooraf al geen fan waren, maar door zijn leiderschap sinds de invasie hun mening moesten bijstellen. ‘Ik wil nog steeds een duchtig woordje met hem wisselen, maar dan wanneer alles achter de rug is’, zegt een militair.

Sean Penn stond ook voor de oorlog in Oekraïne niet onverschillig in de wereld. Op politiek en maatschappelijk vlak heeft hij zich al vaak uitgesproken. Of het nu ging over George Bush zijn presidentschap, het homohuwelijk of Hugo Chávez, hij schuwt de polemiek en controverse niet. Na de aardbeving in Haïti in 2010 richtte de Oscarwinnaar een hulporganisatie op. Vijf jaar eerder was hij aanwezig op plekken waar orkaan Katrina had toegeslagen, al werd dat evengoed weggezet als een PR-stunt.

Dat zijn carrière en privéleven betere tijden hebben gekend, staat vast. Zijn meest recente, bejubelde hoofdrol dateert van vijftien jaar geleden. Penn is niet ongevoelig voor de manier waarop de wereld naar hem kijkt. Hij houdt van een stunt die hem in de spotlights zet, zoals die keer in 2016 toen hij de Mexicaanse drugsbaron Joaquin ‘El Chapo’ Guzman ging interviewen voor Rolling Stone. Is Superpower even veel een daad van engagement als krachtpatserij?

Zelenski in Berlijn

Op het filmfestival in Berlijn, waar Superpower vrijdagavond in première ging, maakt Penn kans op de Documentary award. Een dag eerder had Zelenski de 73ste editie van de Berlinale met een videocall mogen openen. ‘Cinema kan de wereld niet veranderen’, had de Oekraïense president toen gezegd. ‘Maar het kan wel mensen inspireren die daartoe in staat zijn.’ Zelenski benadrukte ook het belang van cultuur om partij te kiezen. ‘Cultuur kiest automatisch een kant wanneer het zich uitspreekt tegen het kwaad. Maar dat doet het ook wanneer het stil blijft en zo in feite het kwaad helpt.’