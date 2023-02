Spontane staking Aviapartner afgelopen: bagageafhandeling verloopt opnieuw normaal

Op de luchthaven van Zaventem verloopt de bagageafhandeling door Aviapartner zondag opnieuw normaal. Dat bevestigt de socialistische transportbond BTB zondagochtend. Woensdag worden de onderhandelingen tussen personeel en directie wel voortgezet.

Zaterdagochtend brak een spontane staking uit bij het personeel van Aviapartner, omdat ze ontevreden zijn over onder meer de werkdruk. Verschillende vliegtuigen vertrokken zonder bagage en heel wat vluchten liepen vertragingen op. Het personeel en de directie gingen de hele dag aan de tafel zitten, maar kwamen niet tot structurele oplossingen.

Zaterdagavond meldden de vakbonden wel dat ze zich gingen engageren om het personeel vandaag/zondag aan het werk te krijgen. En dat is momenteel ook het geval, waardoor de bagageafhandeling zondagochtend normaal verloopt. Woensdag gaan de onderhandelingen wel verder, omdat er over een aantal zaken - zoals de ploegsamenstellingen - nog geen akkoord is.

Zondag wordt een drukke dag op de luchthaven, met zowat 60.000 passagiers.