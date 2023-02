Woningen beschadigd na ontploffingen in Berchem en Wilrijk

Op de Fruithoflaan en de Krijgslaan hebben zondagochtend, kort na elkaar, twee explosies plaatsgevonden. Allicht gaat het om nieuwe aanslagen in het drugsmilieu

De Antwerpse politie kreeg zondagochtend melding van twee aanslagen. Daarbij zouden knallen gehoord zijn op de Fruithoflaan in Berchem en op de Krijgslaan in Wilrijk. De politie, het labo en ontmijningsdienst Dovo voeren ter plaatse onderzoek uit. Beide woningen liepen lichte schade op. ‘Of de aanslagen een link hebben met elkaar en an sich kadert in het drugsmilieu zal moeten blijken uit verder onderzoek’, aldus politiewoordvoerder Willem Migom.