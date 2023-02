Macron wil Russische nederlaag, maar geen verplettering

De Franse president Emmanuel Macron wil dat Rusland de oorlog in Oekraïne verliest, maar Rusland hoeft daarom nog niet verpletterd te worden. Dat zegt hij in een interview met verschillende Franse kranten dat zaterdagavond werd gepubliceerd.

‘Ik denk niet, zoals sommigen dat wel doen, dat men Rusland totaal moet verslaan, moet aanvallen op zijn eigen grondgebied. Die waarnemers willen vooral Rusland verpletteren. Dat is nooit de positie van Frankrijk geweest en zal dat ook nooit zijn’, zegt Macron. ‘Ik wil een nederlaag voor Rusland in Oekraïne en ik wil dat Oekraïne zijn positie kan verdedigen, maar ik ben ervan overtuigd dat dat uiteindelijk niet op de militaire manier zal gebeuren’, klinkt het ook.

De Franse president verkiest een onderhandelde oplossing voor het conflict, herhaalt hij. De westerse bondgenoten moeten de steun aan Oekraïne opvoeren om daarna ‘geloofwaardige onderhandelingen’ te kunnen voeren. ‘Wat vandaag nodig is, is een Oekraïens offensief dat het Russische front verstoort, waarna men naar de onderhandelingstafel trekt.’

De Franse president kreeg al meermaals kritiek, onder meer van de meer Oost-Europese landen, omdat hij de sinds de Russische invasie in Oekraïne nog meermaals met de Russische president Vladimir Poetin heeft gesproken. In mei 2022 waarschuwde hij er ook al voor Rusland niet te ‘vernederen’.

Maar Macron pleit in het interview voor realisme. ‘Alle andere opties naast Vladimir Poetin in het huidige systeem lijken mij slechter’, zei hij, met een verwijzing naar figuren zoals de leider van de paramilitaire Wagner-groep Jevgeni Prigozjin. ‘Denken we oprecht dat een democratische oplossing zal komen bovendrijven in de huidige Russische samenleving na jaren van verharding en in tijden van conflict? Ik wens het van harte, maar ik geloof er niet echt in.’