China haalt uit naar ‘hysterische’ Amerikaanse reactie op spionageballon

‘Machtsmisbruik’ en een ‘schending van internationale regels’: een Chinese diplomaat heeft met zware woorden uitgehaald naar de Verenigde Staten, die twee weken geleden een spionageballon neerschoten.

De Chinese topdiplomaat Wang Yi heeft op de jaarlijkse veiligheidsconferentie in München uitgehaald naar de Verenigde Staten. Daar werd onlangs een Chinese ballon, vermoedelijk een spionagetoestel, neergeschoten. ‘Absurd en hysterisch’, zei Wang.

Het Amerikaanse leger schoot bijna twee weken geleden een raket af op de ballon boven de Atlantische Oceaan vlak bij de kust van de staat South Carolina. De ballon vloog toen al wekenlang boven Noord-Amerika.

Volgens Washington werd het toestel gebruikt om Amerikaanse militaire infrastructuur te bespioneren. Peking blijft erbij dat het om wetenschappelijk onderzoek ging, en dat de ballon per ongeluk van koers afraakte.

‘Machtsmisbruik’

Het incident veroorzaakte spanningen tussen de VS en China, wiens onderlinge relaties al een tijdje onderkoeld zijn. Dat werd dit weekend nog eens duidelijk op de veiligheidsconferentie in München. ‘Dit is absurd en hysterisch’, zei de Chinese topdiplomaat Wang Yi, die sprak van ‘100 procent machtsmisbruik’ en ‘een schending van internationale regels’. Wang is de voorzitter van de commissie buitenlandse zaken van de Chinese communistische partij, en is daarmee een erg hooggeplaatste vertegenwoordiger van het regime.