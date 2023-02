Annemarie Worst wint Waaslandcross in Sint-Niklaas

De Nederlandse Annemarie Worst (777) heeft de Exact Cross van Sint-Niklaas gewonnen. Met nog twee ronden te gaan ging de 27-jarige Worst er solo vandoor op het recreatiedomein De Ster. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck) werd tweede, Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) derde.

In recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas stond de laatste Exact Cross van het seizoen op de kalender. Vorig jaar ging de zege naar Lucinda Brand en zij was ook vandaag gebrand om het seizoen in schoonheid af te sluiten. Ook Marion Norbert-Riberolle, Laura Verdonschot, Denise Betsema, Annemarie Worst en Ceylin del Carmen Alvarado waren naar Sint-Niklaas afgezwakt voor een van de laatste crossen van het seizoen.

Meteen al wat opschudding bij de start, want de startlichten lieten de geest. Dan maar de ouderwetse manier: een fluitsignaal weerklonk en zo waren de vrouwen in tweede instantie toch weg. Het was Verdonschot die als eerste het veld indook. De Belgische is aan een uitstekend einde van het seizoen bezig met al enkele top vijf-plaatsen. Betsema en Alvarado hadden hun start gemist en dat was het sein voor Brand om al eens door te trekken.

Worst kon als enige volgen, maar topfavoriete Alvarado knokte zich na een moeizame openingsronde toch naar de twee leidsters. Het tempo zakte vervolgens wat en zo kwamen bij het ingaan van de derde ronde ook Manon Bakker, Aniek van Alphen en Betsema aansluiten. Dat was meteen ook het signaal voor Alvarado om haar benen op te spannen, maar ze geraakte niet definitief weg.

Sterke Annemarie Worst

Op het einde van de vierde ronde ging Worst er dan maar vandoor. Ze nam enkele seconden voorsprong op een jagende Alvarado en Brand. De drie andere Nederlandse vrouwen moesten passen. Worst stoomde door en zette de eerste kloof van betekenis neer: 12 seconden.

Alvarado en Brand geraakten niet dichterbij en kregen weer het gezelschap van de drie anderen die al de hele wedstrijd jojo speelden. Worst trok zich daar niets van aan en bouwde uit tot 25 seconden. De vogel was gaan vliegen. Alvarado zou nog tweede eindigen, Lucinda Brand werd verdienstelijk derde. Verdonschot was de eerste Belgische op de zevende stek.

Voor Worst is het haar zesde zege van het seizoen. Eerder won de voormalig Europese kampioene de Parkcross in Maldegem en vier kleinere crossen in de Verenigde Staten.