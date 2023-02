Extinction Rebellion blokkeert Gentse stadsring met ‘ongehoorzaamheidsoptocht’

Milieuactivisten van Extinction Rebellion hebben zaterdagmiddag de stadsring van Gent geblokkeerd. Zo’n 120 mensen liepen en picknickten op de weg en hinderden het verkeer. Ze protesteren zo tegen subsidies voor fossiele brandstoffen.

In het Citadelpark, vlak naast het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, verzamelden de activisten zaterdagochtend. Daar begonnen een honderdtal mensen aan een ‘burgerlijke ongehoorzaameidsmars’ over de stadsring. Daarbij blokkeerden ze verschillende kruispunten, waardoor auto’s moesten wachten.

De activisten picknickten in het midden van de Gentse Ring. De politie was aanwezig en er werden een helikopter en drone ingezet. ‘In het verleden hebben we ook al legale marsen georganiseerd, maar dan moesten we lopen waar we niemand storen, maar waar we ook totaal geen impact hebben’, zegt woordvoerster Katrien aan VRT NwS. ‘Nu kiezen we onze route zelf en sturen we een krachtig signaal uit.

• ‘Als de politie ons wil meenemen, zal ze onze arm moeten doorzagen’

13 miljard

De betogers zijn het naar eigen zeggen ‘beu dat de Vlaamse en federale regering subsidies blijven geven aan fossiele brandstoffen’. ‘België gaf 13 miljard subsidies of belastingsvoordelen aan fossiele brandstoffen in 2019’, zegt een woordvoerder. ‘Dat moet stoppen. De regionale luchthavens zijn daar een goed voorbeeld van. Er zijn er drie, terwijl we ook nog eens Zaventem hebben. Voor elke euro die zij uitgeven, geeft de overheid er drie extra.’ (DS 18 januari).