In de Surinaamse hoofdstad Paramaribo heeft de politie tientallen arrestaties verricht en een avondklok afgekondigd, na rellen en een bestorming van het parlement. De regering zet het leger in om de orde te herstellen.

Volgens lokale media zouden vrijdagmiddag enkele duizenden demonstranten zich in de straten van Paramaribo verzameld hebben voor een protest tegen de regering. Ze eisten onder meer het vertrek van president Santokhi. De Surinaamse nieuwswebsite Starnieuws spreekt van een ‘bestorming’ van het parlement. Betogers zouden ramen van het gebouw hebben ingegooid en andere vernielingen hebben aangericht.

Maar ook op andere plaatsen in de Surinaamse hoofdstad braken rellen uit en vonden plunderingen plaats, onder meer in tankstations.

Volgens lokale media zijn meerdere mensen onwel geworden en zijn zeker twintig anderen gewond geraakt. Zeker vijftig mensen zijn gearresteerd na de rellen. De politie kondigde een avondklok af, die gold tot 6 uur zaterdagochtend.

Uitzichtloze situatie

Aanleiding voor de protesten zijn plannen van de regering om drastisch te snoeien in de subsidies voor brandstof en elektriciteit. Via die bezuinigingen wil ze de torenhoge staatsschuld van Suriname saneren. Het land bevindt zich economisch en financieel al enkele jaren in een uitzichtloze situatie, schrijft De Volkskrant.

In een persconferentie gisterenavond zei president Santokhi dat er ‘politie en legereenheden’ op weg waren naar plaatsen in Paramaribo waar het nog onrustig was. Het leger zou het hele weekend lang in de stad aanwezig blijven: ‘Om de samenleving, de rechtsstaat en de democratie te beschermen’, zei de president.