De Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko heeft vrijdag een bezoek gebracht aan zijn Russische collega Vladimir Poetin in Moskou. Beide presidenten gaven ook een opmerkelijke persconferentie waarin nauwelijks een woord gerept werd over de oorlog in buurland Oekraïne.

Ook het begin van het gesprek ging niet onopgemerkt voorbij. Poetin bedankte Loekasjenko voor zijn komst, waarop die al lachend reageerde ‘dat hij natuurlijk geen “nee” kon zeggen’. Wit-Rusland is één van de enige echte bondgenoten van Rusland en is sterk afhankelijk van de handel met het land van Poetin.

Meteen erna kwam een eerdere persconferentie, die Loekasjenko donderdag in Minsk gaf, ter sprake. Daarin had de Wit-Russische president gezegd niet deel te nemen aan de oorlog in Oekraïne, tenzij zijn land aangevallen wordt. En ook daar reageerde Loekasjenko enigszins laconiek op.