Studio 100 laat Plopsa-pretparken doorlichten na getuigenissen over grensoverschrijdend gedrag

Mediabedrijf Studio 100 laat de bedrijfscultuur bij de pretparkengroep Plopsa doorlichten. Dat gebeurt na tientallen getuigenissen over grensoverschrijdend gedrag die zakenkrant De Tijd verzamelde.

Studio 100 zegt in een reactie dat het de getuigenissen zeer ernstig neemt. ‘We nemen deze meldingen zeer serieus en hebben daarom een grondig en onafhankelijk onderzoek ingesteld. Het onderzoek wordt geleid door advocaat Christine Mussche. Zolang het onderzoek loopt behouden we het vertrouwen in het management van Plopsa.’

Studio 100 zegt dat een veilige omgeving, zowel voor werknemers als bezoekers, ‘een absolute prioriteit blijft’.

Volgens De Tijd, die tussen november 2022 en februari 2023 met 52 mensen - vooral voormalige werknemers - sprak, schetsen tientallen getuigen verhalen van scheldpartijen, beledigingen, een doorgeschoten werkcultuur waarbij vakantiedagen en rustperiodes niet worden gerespecteerd, pesten en mensen tegen elkaar opzetten.

Steve Van den Kerkhof, de ceo van Plopsa, wordt aangewezen als de aanjager, ondersteund door zijn twee directeurs.

Van den Kerkhof zegt in een reactie aan De Tijd dat hij nooit klachten heeft gekregen over de elementen in het dossier. Hij ontkent dat mensen geviseerd of vernederd worden. ‘Wel is er een zeer grote bezorgdheid over alles wat met veiligheid en procedures te maken heeft.’

Plopsa baat in België zeven pretparken uit.