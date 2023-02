Wat eten we in de krokusvakantie? Vogelnestjes en een vlaai op Aswoensdag

Schoolvakantie. Ik heb er al bijna de helft van mijn leven geen recht meer op, en toch leef ik nog op het ritme van de schoolbel. Net nu spelen er soms herinneringen op aan carnavalskostuumpjes onder winterjassen en vrije dagen met te veel bakpoeder en te weinig geduld. Deze week vier ik de vakantie en laat ik me inspireren door mijn agenda, zodat elke uitstap of binnenblijfnamiddag een passend vervolg krijgt in de keuken. Een taart verkleed als een museum? Dat is helemaal waar carnaval voor staat.

MAANDAG

Dagje voetvissen

In de winter een paar uur aan een Zeeuws strand doorbrengen met rubberlaarzen en een emmer: het klinkt misschien als een nachtmerrie, tot je je eerste oesters van een rots klopt of een handje kokkels uit het zand raapt. Dan wordt het plots een schattenjacht. Die typische geribbelde vongole uit onze streek verwerk je dan het liefst ‘s avonds in een schelpenrecept zoals dit, met worst.

DINSDAG

Kunst met karnemelk

Niet alleen Beyonce is in staat om bij ons een lawine te veroorzaken in de ticketverkoop. Ook Vermeers melkmeisje lokt duizenden fans naar de expo in het Rijksmuseum in Amsterdam. Wie niet aan een ticket geraakte, kan thuis gelukkig zelf als keukenmeid met karnemelk aan de slag. Deze karnemelkstampers is een traditioneel West-Vlaams bord van puree met garnalen. En net zoals het personage van Vermeer, mag je er in de laatste stap zelf de melk overheen gieten.

WOENSDAG

Taart zonder as

Na januari zonder dierlijke producten en februari zonder alcohol, is het vooruitzicht op nòg een periode van vasten onnodig ontmoedigend. Een atheïst als ik plukt dan ook uit de christelijke tradities waar hij zin in heeft. Zoals een oer-Vlaamse fruitvlaai op Aswoensdag dus. Dit recept is zo makkelijk, dat het vooral uitnodigt om creatief aan de slag te gaan met het weefwerk boven op het fruit. Misschien een askruisje?

DONDERDAG

Picknicken

Met een beetje geluk breekt de zon volgende week nog door en ontkiemt er al wat lentegevoel binnenin dat ons doet grijpen naar stapschoenen en wandelapps. Voor rabarber en asperges is het nog wat vroeg, maar de Britse culinaire auteur Nigel Slater bedacht als lunch iets tussen een pizza en een quiche, met wintergroenten als koolraap en paddenstoelen, die je toch mee wil nemen voor de picknick. Scheur hem in stukken voor onderweg of maak hem pas achteraf als beloning.

VRIJDAG

Bakplaat voor een binnenfeestje

De combinatie van chocolade, noten en een beetje zout is zowat de allemansvriend onder de versnaperingen. Je kunt blijven variëren in het soort noten dat je wilt toevoegen, een beetje zoals bij de zoektocht naar je perfecte granola. Pitten en zaden gaan misschien wat verloren in een brownie, maar wat dacht je van gepofte rijst, kokosschilfers of gedroogde kersen? Aan jou om de puzzel te maken, en later te eten tijdens het puzzelen.

ZATERDAG

Siësta met snacks

Quesadilla’s, dat zijn de croque-monsieurs van Mexico. Je weet dat je goed bezig bent wanneer je je zelfs voor een vettige hap voor tv waagt aan de verfijning van Ottolenghi. Deze kazige snacks zijn niet moeilijk te maken, en mogelijk zelfs sneller klaar dan dat jij een film op Netflix hebt kunnen kiezen. Niet elk ingrediënt in de supermarkt gevonden? Vervang door the next best thing, voor een net niet perfect, maar nog steeds smakelijk resultaat.

ZONDAG

Toveren met eieren

Potterfans zitten overal. Zeker op vakantiedagen wordt de boekenreeks door scholieren of andere liefhebbers tot in den treure herlezen. In De kookschool voor Potterheads staat een reeks van recepten die in de Harry Potter-boeken voorbijkomen, zoals deze vogelnestjes die in The Leaky Cauldron geserveerd worden. Geen idee waarover ik het heb? Tijd om De steen der wijzen nog eens vast te nemen of voor te lezen op deze luie zondag.