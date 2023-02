Genk laat punten liggen bij KV Mechelen

Bijna groot feest bij de terugkeer van Genk-coach Vrancken naar Mechelen. KV Mechelen zag een gedroomde en broodnodige stunt tegen Racing Genk bijna realiteit worden. Malinwa verloor tegen de Limburgse leiders nagenoeg nooit de controle, maar zag Heynen de 2-2 in de allerlaatste seconden binnenkoppen.

Een sterk gehavend Mechelen – vooral in de defensie (Walsh en Bolingoli geblesseerd) en het middenveld (Schoofs en Verstraete geschorst) – zette meteen de toon tegen de leider door hoog druk te zetten en in de ruimtes te duiken. Na een dikke tien minuten resulteerde die gretige Mechelse start bijna in de openingstreffer. Van Hecke vond aan de tweede paal de vrijstaande Storm, die de eerste grote kans van de wedstrijd te makkelijk in de handen van Vandevoordt verwerkte.

Hairemans verzilvert druk

Het was een kwestie van die goede start te verzilveren, want ook El Khannouss had al een eerste keer de handschoenen van Coucke getest en wat later mocht die KV-goalie zijn dwarsligger dankbaar zijn na een knappe poging van Trésor.

Na twintig minuten forceerde Ngoy dan toch de juiste opening voor Da Cruz, die ietwat zelfzuchtig zijn kans ging. In eerste instantie kon Vandevoordt redding brengen, maar Hairemans was goed gevolgd om de 1-0 binnen te tikken. Een verdiende voorsprong voor de Kakkers, die beseften dat ze moesten doorduwen tegen een Genk dat op flanellen benen stond te voetballen. Ngoy devieerde in het zijnet op aangeven van een bedrijvige Mrabti en Hairemans trapte twee keer te zwak.

Nog voor rust kwam de onversneden Genkse klasse naar boven. Muñoz zette met een subtiele sleepbeweging Lavalée en Van Hoorenbeeck in de wind en speelde Arokodare vrij. De vervanger van Samatta bedankte Vrancken voor zijn eerste basisplaats met een assist op Trésor.

Heel het AFAS Stadion voelde dat er toch meer inzat dan een punt, maar het is dit seizoen al vaak genoeg anders uitgedraaid. Malede liet het geel-rode supporterslegioen dan toch luidop dromen van een stunt tegen de leider. De sterk ingevallen Israëliër ging vlot Arteaga voorbij en zag het gaatje waar Storm stond. Zowaar 2-1 met nog een kwartier te gaan.

Zure ontknoping

Een stunt leek in de maak totdat Genk in de slotseconden van de extra tijd nog een vrije trap kreeg. Alles of niets en uiteindelijk kopte kapitein Heynen de 2-2 binnen. Ongelooflijk zuur voor Malinwa, dat de misstap tegen Eupen in extremis toch niet kon goedmaken.