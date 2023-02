Consortium uit Qatar brengt bod uit op Manchester United

Een consortium onder leiding van sjeik Jassim Bin Hamad Al Thani, voorzitter van de Qatar Islamic Bank (QIB), heeft vrijdag bekendgemaakt dat het een bod heeft uitgebracht op de overname van de Engelse voetbalclub Manchester United.

‘Sjeik Jassim Bin Hamad Al Thani bevestigt dat hij een bod heeft uitgebracht voor de volledige overname (100 procent) van Manchester United Football Club’, klonk het in een verklaring, die geen details gaf over het bedrag dat voor de Red Devils wordt geboden. De prijs zou volgens de pers kunnen oplopen tot een recordbedrag van 6 miljard euro.

De Amerikaanse familie Glazer is sinds mei 2005 eigenaar van Manchester United. In november 2022 maakten ze bekend een verkoop te overwegen. De Britse miljardair Sir Jim Ratcliffe liet midden januari weten kandidaat te zijn om met zijn firma Ineos de Engelse grootmacht over te nemen. ‘We hebben ons officieel in het biedingsproces gemeld’, bevestigde een woordvoerder van het Britse chemiebedrijf toen aan Engelse media.