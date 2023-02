Hoogspanning levert mager resultaat op

Het ziet er niet uit: een regeringsleider die de voorzitters van zijn coalitiepartijen bijeen moet roepen om een politieke blokkering op te lossen. Des te erger als de partij van die regeringsleider er prat op gaat dat zijn bestuursniveau efficiënter, democratischer en krachtiger is dan alle andere in het land. Helemaal erg als het plaatje de herinnering oproept aan de ‘junta van de partijvoorzitters’ uit de Egmontperiode in de jaren 70 van vorige eeuw. Als Vlaanderen even particratisch wordt beheerd als de Belgische federatie, waarvoor hebben zes staatshervormingen dan gediend?