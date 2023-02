De pittige pruimensalsa geeft deze quesadilla’s een zoete twist, maar wie er zich niet aan wil wagen, kan er gerust een andere pikante saus bij serveren. Nog meer tijd kun je besparen door de vulling al een dag op voorhand klaar te maken.

Ingrediënten

(voor 2-4 personen)

1 ½ tl plantaardige olie

350 g gemengde paddenstoelen, in schijfjes van ½ cm gesneden

Zout en peper

3 teentjes knoflook, gepeld en geplet

½ tl verse rozemarijn, fijngehakt

1 el tomatenconcentraat

4 middelgrote wraps

100 g stevige mozzarella, geraspt

140 g red leicester-kaas of oude cheddar, geraspt

100 g zure room

100 ml water

Voor de pruimensalsa:

2 pruimen (210 g), ontpit en grof geraspt of gesneden

1 sjalot (40 g), geschild en fijngesneden

10 g korianderblaadjes, grof gehakt, en nog 10 g voor bij het serveren

¼ tl aleppopeper-vlokken

1 tl olijfolie

1 ½ tl limoensap

1 rode chilipeper, overlangs gehalveerd, fijngesneden (verwijder de zaadjes als je het liever wat milder houdt)

BEREIDING

1. Verhit een halve theelepel olie in een pan met antiaanbaklaag op een middelhoog vuur. Bak er de paddenstoelen in met een kwart van een theelepel zout. Blijf 12 minuten roeren tot ze een gouden kleur krijgen.

2. Zet het vuur lager en laat de knoflook, de rozemarijn en nog een halve theelepel olie twee minuten meebakken. Voeg het tomatenconcentraat, 100 ml water en een stevige draai van de pepermolen toe en blijf gedurende drie minuten roeren tot het geheel indikt. Zet dan 15 minuten opzij.

3. Neem een middelgrote kom en meng er al de ingrediënten voor de salsa in, samen met een snuf zout.

4. Veeg de pan schoon waarin de paddenstoelen net werden gebakken en zet ze op een middelhoog vuur. Leg er een wrap in en verdeel er de helft van de mozzarella, de helft van de paddenstoelenmix en 40 g red leicester of cheddar over. Bedek met een tweede wrap, zodat de vulling middenin komt te zitten. Bak krokant in een drietal minuten.

5. Schep de quesadilla even over op een bord en laat nog 30 g red leicester smelten in de pan. Leg daar de quesadilla weer op en druk aan. Bak nog 90 seconden verder en gebruik dan een spatel om het geheel uit de pan te heffen en omgekeerd op een rooster te plaatsen. Maak de tweede quesadilla op dezelfde wijze.

6. Snijd elke quesadilla in acht gelijke stukken en schik ze op een schotel. Werk af met de resterende korianderblaadjes en serveer er de salsa en de zure room in kleine kommetjes bij.

Foto: Louise Hagger

Recept: Yotam Ottolenghi