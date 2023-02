Het recept voor deze chocoladebrownies kregen we van restaurant Loes & Krikke in Borgerhout. Ze zijn heerlijk kleverig en rijk, zeker als je ze afwerkt met zoutvlokken: de combinatie van zout en chocolade is onweerstaanbaar.

Voor 1 bakplaat van 25 cm op 35 cm

400 g chocolade van 70% cacao

400 g boter

400 g suiker

10 eieren

80 g bloem

Olie om in te vetten

Voor de topping

300 g noten (naar keuze)

Zoutvlokken om af te werken (optioneel)

Bereiding

1. Verwarm de oven voor tot 175 °C. Smelt de chocolade en de boter op een laag vuurtje (of doe het au bain-marie als je zeker wil zijn dat je de chocolade niet verbrandt). Neem van het vuur en schep in een mengkom. Meng er de suiker onder. Meng er nu een voor een de eieren onder met een garde. Voeg telkens pas het volgende ei toe als het vorige volledig is opgenomen. Zeef de bloem en roer die onder het beslag.

2. Vet de diepe bakplaat in met olie en bestuif met bloem of bekleed met bakpapier. Stort het deeg erin en strooi de noten erover. Strooi er ook wat zoutvlokken over als je houdt van de combinatie zout en chocolade.

3. Plaats in de oven en bak zo’n 20 à 25 minuten, tot het gebak stevig is, maar nog een tikje meetrilt als je schudt met de bakplaat (het is niet de bedoeling om de brownie helemaal uit te bakken: het is een plakkerig gebakje, geen droge cake).

Recept:Barbara Serulus, naar een recept van restaurant Loes & Krikke

Foto: Eefje De Coninck & Senne Van der Ven