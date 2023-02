‘De regering met Groen heeft al meer gedaan voor kernenergie dan N-VA in haar hele bestaan’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Geen taboes

‘Ik heb geen taboes over kernenergie. Ik stel me wel ernstige vragen over de berging van het afval, de veiligheid en de betaalbaarheid. Iedereen zou dat moeten doen. De regering heeft daarom honderd miljoen euro geïnvesteerd in onderzoek naar kleine modulaire kernreactoren: de zogenaamde SMR’s. Dat wordt de technologie van de toekomst genoemd. Als zou blijken dat die alleen maar voordelen bieden, dan staan wij open om ze ook te bouwen. Is dat genoeg bewijs van onze open blik?’ In de Krant van West-Vlaanderen herhaalt Groen-fractieleider Wouter De Vriendt netjes de partijlijn over kernenergie. We zouden haast van een dogma spreken.

Niets mee te maken

‘Beloofd, Bart De Wever, hier heeft de PS niets mee te maken.’ Op Twitter stelt federaal staatssecretaris Thomas Dermine (PS) niet zonder leedvermaak vast dat ook de Vlaamse regering moeizaam akkoorden sluit, iets wat De Wever de federale regering De Croo vaak verwijt.

Beloofd @Bart_DeWever, hier heeft @PSoffficiel niets mee te maken ?? https://t.co/bxtAn3OAMF — Thomas Dermine (@ThomasDermine) February 17, 2023

Niet zot, hé

Als er dan toch geen taboes zijn, waarom blijft Groen dan neen zeggen tegen het schrappen van de wet op de kernuitstap die de bouw van nieuwe centrales verbiedt?, vraagt de Krant van West-Vlaanderen zich af. De Vriendt:‘Omdat dat symboolpolitiek is. Als de wet moet aangepast worden, zullen we dat op het gepaste moment bespreken. Mag ik erop wijzen dat deze regering mét Groen al meer gedaan heeft voor kernenergie dan N-VA in haar hele bestaan? Maar we zijn niet zot, hé. We gaan de toekomst van hernieuwbare energie niet op het spel zetten. Wind en zon moeten sowieso de basis vormen van onze toekomstige energiemix. Dat zijn energiebronnen die we zelf kunnen voorzien én het zijn de goedkoopste energiebronnen. Kernenergie mag hoogstens een aanvullende bron zijn.’