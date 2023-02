In Engeland is Nigel Slater bekend als tv-presentator van kookprogramma’s en als auteur van kookboeken. Herfst- en wintergroenten spelen de hoofdrol in deze pizza-achtige pastei.

Ingrediënten: voor 6 personen

Voor het deeg:

- bloem – 200 g

- rogge- of volkorenmeel – 100 g

- tijmblaadjes – 1 eetlepel

- boter – 150 g

- zout – een snufje

- een ei – losgeklopt

Voor de vulling:

- een middelgrote ui

- boter – 90 g

- koolraap – 450 g

- kastanjechampignons – 250 g

- gruyère – 250 g

Bereiding

1. Maak het deeg: doe de bloem en het meel met de tijmblaadjes in een grote mengkom, snijd honderdvijftig gram boter in kleine blokjes, doe deze met het zout in de kom en wrijf alles met uw vingertoppen door elkaar tot het mengsel op broodkruim lijkt. Meng er zoveel koud water door dat het een zacht, goed uitrolbaar deeg wordt. U kunt het deeg ook in een keukenmachine maken.

2. Stort het deeg op een met bloem bestoven werkvlak, druk het samen tot een bal, druk de bovenkant platter en leg het verpakt in bakpapier dertig minuten in de koelkast.

3. Verhit de oven tot 200°C. Schuif een omgekeerde bakplaat of een pizzasteen in de oven. Pel de ui, snijd hem grof en smoor hem op halfhoog vuur in een grote, brede pan in dertig gram van de boter. Schil de koolraap, halveer hem overlangs en snijd elke helft in vier parten. Snijd elk part in dunne plakjes. Schep de uien uit de pan – ze moeten bleekgoud en glazig zijn. Doe de plakjes koolraap in de pan, met eventueel nog wat boter en schep ze om tot ze mooi van kleur en gaar zijn. Snijd de paddenstoelen in dunne plakjes, doe ze met de overgebleven boter in de pan en laat ze bleekgoud worden. Rasp de gruyère boven een grote kom en voeg de koolraap, uien en paddenstoelen toe. Breng royaal op smaak met zwarte peper.

4. Rol het deeg op een bebloemd werkvlak uit tot een grote cirkel van circa dertig centimeter doorsnee met een grove rand en leg hem op een met bakpapier beklede of met bloem bestoven bakplaat.

5. Stort de vulling op het midden van de deeglap en laat rondom een brede rand leeg. Sla de deegranden over de vulling heen, maar laat deze in het midden onbedekt. Bestrijk de deegrand met losgeklopt ei, zet de hele bakplaat op de hete bakplaat of de pizzasteen in de oven en bak de taart vijfentwintig minuten tot het deeg bleekbruin en de vulling aan de bovenkant knapperig is. Laat hem voor het aansnijden tien minuten met rust.

Tip:

Dit gerecht is ook koud heerlijk, de taart kan in stukken worden gesneden om hem mee te nemen als lunch of naar een picknick.

Recept: Nigel Slater

Foto: rr