Bakkers met architecturale aspiraties zullen duimen en linialen aflikken bij de op bouwwerken geïnspireerde taarten. Deze simpele fruitvlaai draagt de grootste troef aan de buitenkant: het patroon van deeg bovenop is qua vorm geïnspireerd door de Wotruba-kerk in Wenen.

Het deeg

INGREDIËNTEN

315 g bloem

15 g suiker

6 g zout

225 g koude ongezouten boter, in blokjes

100 ml ijskoud water

BEREIDING

1. Meng in een grote kom de bloem, de suiker en het zout. Kneed er kort en eerder wrijvend boter bij tot een kruimelig deeg.

2. Doe er ijskoud water bij, een eetlepel per keer tot het deeg samenkomt. Kneed het dan kort tot een bal. Verdeel het deeg in twee gelijke delen, wikkel ze in huishoudfolie of bakpapier en laat minstens een uur rusten in de koelkast.

3. Rol het deeg op een licht bebloemde ondergrond iets groter dan je bakvorm uit, rol het daarna losjes op de deegrol en rol opnieuw uit boven de vorm. Hef de rand van het deeg op en laat het in de vorm zakken. Druk niet aan, dan blijft de bodem overal even dik. Snijd met een scherp mes het overtollige deeg weg en gebruik de restjes opnieuw in het deeg voor de bovenste laag.

4. Leg een rond stuk bakpapier dat ook de zijkanten bedekt in de bodem van de bakvorm en doe er bakparels of rijst in. Bak 10 à 15 minuten in een voorverwarmde oven op 200 °C.

5. Verwijder het papier met de bakparels. Dit deeg is de basis voor alle volgende recepten. Je kunt eventueel deze bodem (zonder papier) gewoon langer bakken en er een koude vulling in storten.

De vulling

INGREDIËNTEN

2 el maizena

2 el water

350 g veenbessen

240 ml ahornsiroop

2 el sinaasappelsap

2 peren, geschild en in blokjes

1/8 tl zout

2 tl balsamicoazijn

1 tl vanille-extract

BEREIDING

1. Breng in een pan de veenbessen, de ahornsiroop en het sinaasappelsap aan de kook. Zet het vuur lager en laat 10 minuten sudderen tot de bessen zacht zijn.

2. Doe er de peer, de maizena en het zout bij en blijf een paar minuten roeren. Haal van het vuur, doe er de azijn en het vanille-extract bij. Laat afkoelen. Dek af en bewaar in de koelkast.

3. Stort de vulling in een voorgebakken taartbodem. Snijd rechthoeken en lijnen uit het tweede deel van het uitgerolde deeg. Leg het patroon op de vulling tot aan de rand. Druk aan en snijd het overtollige deeg weg met een scherp mes. Bestrijk eventueel met een beetje ei.

4. Bak 25 à 30 minuten in een voorverwarmde oven op 200 °C. De baktijd kan verschillen door de dikte van het deeg en de oven zelf, let gewoon even op dat de korst gaar is, maar niet aangebrand.

Recept en foto: Kris De Smedt en Erik Vernieuwe (Burp)