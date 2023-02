Een surf-and-turfgerechtje waarin het zilte van kokkels een oppepper krijgt dankzij pittige worst. De geroosterde amandelschilfers met citroen en peterselie zorgen voor een frisse topping met een krokantje.

Ingrediënten (voor 4 personen als voorgerecht of 2 als hoofdgerecht)

1 kg kokkels, goed gespoeld

1 venkel

2 verse worsten (ongeveer 250 g)

1 teen knoflook, gesnipperd

150 ml witte wijn

1 kl venkelzaad

1 snuf chilivlokken

Olijfolie

Zwarte peper van de molen & zout

Voor de amandeltopping:

50 g geroosterde amandelschilfers, grof gehakt

1 onbespoten citroen, sap & geraspte schil

1 el olijfolie

Enkele takjes platte peterselie, de blaadjes

Bereiding

1. Verwarm op hoog vuur een scheutje olijfolie in een grote pan of kookpot (de kokkels moeten erin kunnen) met stevige bodem waarop een deksel past. Knijp hierin de worst uit en bak het vlees samen met het venkelzaad en een snuf chilivlokken in 5 minuten rul en bruin.

2. Schaaf ondertussen de venkel met een mandoline overlangs in dunne plakjes (of gebruik een scherp mesje). Temper het vuur een beetje, voeg een snuf peper en zout toe en stoof 5 minuten mee met de worst. Roer af en toe om. Voeg de gesnipperde knoflook toe en stoof nog 2 minuten mee.

3. Blus met de wijn, zet het vuur weer wat hoger en laat 1 minuut inkoken alvorens je de kokkels erbij doet. Kook met het deksel op de pot tot de schelpen na enkele minuten opengaan. Schud halverwege even om zodat de onderste kokkels bovenaan komen.

4. Meng in een kommetje de peterselie met de amandelschilfers en het sap en de geraspte schil van de citroen. Kruid met peper en zout. Schep de kokkels op borden en werk af met de amandeltopping.

Recept: Johanna Goyvaerts

Foto: Eefje De Coninck & Senne Van der Ven