Vervoort: ‘limieten van wat menselijk en moreel aanvaardbaar is bereikt’ als Fedasil mensen in hotels voorrang wil geven

In het Brusselse Parlement herinnerde Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) eraan dat het Brussels Gewest sinds lang asielzoekers opvangt waarvoor Fedasil geen plaats heeft.

‘Indien het klopt dat Fedasil de voorrang wil geven aan de asielzoekers op zij die op straat moeten slapen, dan zijn de limieten van wat menselijk en moreel aanvaardbaar is bereikt’. Dat zei Brussels minister-president Rudi Vervoort vrijdag in het Brusselse Parlement in antwoord op een rist vragen over de evacuatie van het kraakpand in de Paleizenstraat.

Vervoort herinnerde eraan dat het Brussels Gewest sinds lang asielzoekers opvangt waarvoor Fedasil geen plaats heeft, ondanks het feit dat het federale agentschap verplicht is om voor opvang te zorgen. Onlangs werd met de federale regering een overeenkomst gesloten dat Fedasil het Gewest hiervoor zal vergoeden, maar het bedrag volstaat volgens de minister-president niet om alle kosten te dragen.

Hij herinnerde er ook aan dat het Brussels Gewest in juni 2022 een overeenkomst had gesloten met de eigenaar van het gekraakte gebouw in de Paleizenstraat om er asielzoekers tijdelijk in onder te brengen. ‘Op 21 oktober 2022, tijdens de werf, zijn er personen in geslaagd het gebouw binnen te dringen die al snel het gezelschap kregen van honderden anderen. Deze bezetting was duidelijk vooraf gepland door personen die druk hoopten uit te oefenen op de federale regering, zowel om accommodatie te verkrijgen als om beslissingen te forceren in de dossiers van de asielaanvragen.’ Intussen is het gebouw door het Brussels Gewest aangekocht.

Hij gaf ook een omstandig overzicht van de voorbereiding van de evacuatie van het kraakpand. Die liep in het honderd omdat er opeens honderden mensen kwamen toegestroomd in de hoop ook van de opvang te kunnen genieten. ‘Maar na alles wat gebeurd is, zitten onze structuren nog altijd vol met mensen die asiel wensen in België en die door de federale overheid opgevangen zouden moeten worden. Maar helaas blijft het niet bij onze structuren en verblijven zij ook in kraakpanden en zelfs op de trottoirs van de stad. Het zou gaan om duizenden mensen die nog altijd niet door Fedasil kunnen worden opgevangen.’

Voor Vervoort wordt er met twee maten en twee gewichten gewerkt in de gewesten. Er is kritiek als er honderd mensen in een hotel opgevangen worden in het ene gewest, maar men zwijgt over de duizenden mensen die in Brussel op straat moeten slapen, zei hij.

En hij reageerde ook erg scherp op de verklaring van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor dat Fedasil de prioriteit zou geven aan de asielzoekers die momenteel in het hotel in Sint-Pieters-Leeuw zitten: ‘Indien het klopt dat Fedasil de voorrang wil geven aan de asielzoekers op zij die op straat moeten slapen, dan zijn de limieten van wat menselijk en moreel aanvaardbaar is bereikt. Maar iedereen heeft zijn mening over moraal en wat menselijk aanvaarbaar is’, aldus Vervoort.