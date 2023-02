Onze reporter Samira Ataei is naar het rampgebied in Turkije getrokken. De laatste stop op haar route was de stad Adiyaman, zo’n honderdvijftig kilometer ten oosten van het epicentrum van de eerste beving. Adiyaman is de meest verwoeste stad die De Standaard heeft bezocht: het straatbeeld is er ‘apocalyptisch’. Bekijk de beelden vanuit Adiyaman in bovenstaande video.