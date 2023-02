Achttien migranten dood aangetroffen in vrachtwagen in Bulgarije

In Bulgarije zijn vrijdag achttien migranten dood aangetroffen in een vrachtwagen op een twintigtal kilometer van de hoofdstad Sofia. Het Balkanland kampt de jongste maanden met een toestroom van migranten die het sinds de migratiecrisis van 2015 niet meer gezien had.

‘Volgens de eerste gegevens transporteerde het voertuig illegaal een veertigtal migranten die onder hout verstopt lagen’, zo maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken bekend. De doodsoorzaak is nog onbekend, maar een verkeersongeval is al uitgesloten. Aangenomen wordt wel dat ze zijn gestikt in hun schuilplaats in de vrachtwagen.

Het waren buurtbewoners die de politie informeerden over de aanwezigheid van een verlaten vrachtwagen in de buurt van het dorp Lokorkso. De migranten komen vermoedelijk uit Afghanistan, aldus een bericht op de Bulgaarse staatsradio. Naar de gevluchte inzittenden wordt nog actief gezocht. Elf gewonde migranten zijn naar drie ziekenhuizen in de hoofdstad Sofia gebracht, zei minister van Volksgezondheid Assen Medshidiev. De mensen moesten het blijkbaar lang uithouden zonder water en voedsel, zei hij nog.

In Bulgarije is de illegale immigratie het afgelopen jaar toegenomen, ondanks een 234 kilometer lang hek met prikkeldraad langs de grens met Turkije.