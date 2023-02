De Standaard lanceert podcastreeks ‘1 jaar oorlog’

De oorlog in Oekraïne is een jaar bezig. Hoe is het zo ver kunnen komen? Wat hebben we het afgelopen jaar geleerd? Hoe heeft de oorlog de wereld veranderd? En wat volgt er nog? De nieuwspodcast DS Vandaag zoekt deze week naar antwoorden in de reeks ‘1 jaar oorlog’.

We merkten het afgelopen jaar dat u erg geïnteresseerd bent in de oorlog in Oekraïne. Dat is logisch ook, want het is een conflict dat de wereld grondig door elkaar schudt. Daarom klinkt onze dagelijkse nieuwspodcast DS Vandaag deze week wat anders, en hangt er het jasje van ‘1 jaar oorlog’ over. Het beproefde recept blijft behouden, met één of twee van onze buitenlandredacteurs in de studio, maar we gieten er nog een extra productionele saus over die het geheel van de vijf afleveringen afwerkt. Elke aflevering focussen we op één aspect van de oorlog.

Vijf afleveringen

In aflevering 1 praten correspondenten Corry Hancké en Jorn De Cock over de situatie in Oekraïne. Corry reisde het afgelopen jaar verschillende keren naar Oekraïne en schetst hoe het volk zich rechthoudt. We praten ook met drie Oekraïners die hun leven compleet zagen veranderen op 24 februari 2022, de dag van de inval. Het land is verwoest, maar hun veerkracht is verbazingwekkend. ‘De tijden zijn erg donker’, zegt Sasja Naselenko. ‘Maar in de duisternis zijn de sterren helderder.’

De tweede aflevering gaat over Poetin en Rusland. Corry en Jorn kennen het land goed als journalisten en duiken dieper in het hoe en het waarom van deze oorlog. Correspondente Eva Cukier woont vandaag nog steeds in Moskou en vertelt hoe het dagelijks leven er veranderd is. En wat heeft Poetin ertoe gedreven om Oekraïne binnen te vallen? Schrijver Michaïl Sjisjkin heeft een antwoord: de tsarentheorie. Wat die inhoudt? Luisteren maar.

Ook het Westen is een belangrijke partij in deze oorlog, daar hebben Dominique Minten en Bart Beirlant het over in de derde aflevering. De bedoeling van Poetin was om de Navo in te dammen, maar met de bijna-toetreding van Finland en Zweden bereikt hij exact het omgekeerde. En zo is de Navo weer springlevend. En de EU? Die wordt crisis na crisis alleen maar sterker.

In de vierde aflevering bekijken we de economische impact van deze oorlog met Ruben Mooijman en Nico Tanghe van onze economieredactie. Die impact hebben we allemaal gevoeld op onze energiefacturen en in onze winkelkar. En wat is nu het effect van de sancties die we Rusland hebben opgelegd? ‘Ze zijn erg nuttig’, zegt Agathe Demarais van The Economist, ‘maar we hebben vooral veel geduld nodig.’

Voor de laatste aflevering kijken we opnieuw naar het oosten, maar nu iets verder dan Moskou. Want de geest van China zweemt boven het conflict. Het land van de rijzende zon lijkt aan te leunen bij Rusland, maar dat is niet altijd van harte. Eén ding is zeker: de bestaande wereldorde verandert. ‘Dit is de eerste opflakkering van de Koude Oorlog 2.0’, zegt Giselle Nath van onze buitenlandredactie.

Als bonus krijgt u een verslag van Kasper Goethals, reporter voor ons Weekblad. Hij trok deze maand van Lviv naar Kiev en zag hoe de menselijke tol van deze oorlog verwoestend is. Volgens Oekraïne sneuvelden er 10.000 soldaten, maar de realiteit lijkt nog veel harder dan die cijfers.

Wilt u de oorlog in Oekraïne beter begrijpen? Dan moet u luisteren naar ‘1 jaar oorlog’. De podcastreeks werd gemaakt door Alexander Lippeveld, in samenwerking met de buitenlandredactie van De Standaard. U krijgt elke dag een nieuwe aflevering in het kanaal van DS Vandaag. In de app DS Podcast of op uw favoriete podcastplatform kan u de hele reeks nu al beluisteren.

