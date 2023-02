‘Het had beter gekund, maar het was een verdienstelijke poging om de klassieke politieke besluitvorming open te breken.’ Grondwetsspecialist Patricia Popelier evalueert de grote burgerbevraging.

Het eindrapport van de burgerbevraging ‘Een land voor de toekomst’, die liep in april en mei vorig jaar, werd gisteren ingediend in het parlement. De bevraging moest de discussie over een nieuwe staatshervorming ...