Inboedelverkoop Fedasil van start gegaan

‘Niet essentiële’ goederen die in beslag werden genomen op de hoofdzetel van Fedasil, worden deze namiddag geveild.

Vanmiddag worden toestellen en meubelstukken van Fedasil, het agentschap dat instaat voor de opvang, geveild. Het gaat om stukken die ‘niet essentieel’ zijn voor de werking van het agentschap.

Omdat de regering weigert dwangsommen te betalen, nam een gerechtsdeurwaarder de goederen op Valentijnsdag in beslag.

De inbeslagnames zijn het gevolg van drie lopende rechtszaken, omdat het agentschap niet aan alle asielzoekers opvang kan geven. Al maanden slapen alleenstaande mannen, en even zelfs gezinnen en kinderen, op straat. Zo’n 3.000 mensen staan momenteel op een lijst om een opvangplaats te krijgen.

• Podcast | Kinderen slapen op straat: de asielcrisis ontspoort

Sinds mei 2021 kampt het agentschap met een tekort aan plaatsen. Sindsdien nam het aantal asielzoekers drastisch toe. Intussen rekent de regering zelfs op mensen zonder papieren om mensen op te vangen in kraakpanden. Nog nooit was het aantal mensen dat internationale bescherming zoekt in België zo hoog.

Ook de bewoners van het voormalige kraakpand aan de Paleizenstraat 48 kregen lang geen opvang. Sommigen onder hen hebben een advocaat in de arm genomen, die niet alleen het agentschap, maar ook staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) voor de rechter sleepten.

Intussen werd het agentschap al meer dan 6.000 keer veroordeeld. Het is de eerste keer dat er werd overgegaan tot inbeslagnames bij Fedasil. Door de verkoop van de goederen zal Fedasil de dwangsommen, die oplopen tot ‘honderden miljoenen’, niet moeten betalen, zegt het in een persbericht.

Het agentschap wenste niet te reageren.