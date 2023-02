Deense koningin: ‘Nooit van mijn leven zulke ijzige ogen gezien als die van Poetin’

De Deense koningin Margrethe II vertelt in een openhartig interview over een indrukwekkende ontmoeting met Vladimir Poetin. Ze praat ook over de Netflix-serie The crown en waarom ze niet van plan is te stoppen met roken.

Na een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin zei de Deense koningin Margrethe II dat ze een uiterst slechte indruk kreeg van de leider van Kremlin. Ze herinnert zich dat ze Poetin een onaangenaam persoon vond. ‘Ik heb nog nooit in mijn leven zulke koude ogen gezien’, zei de 82-jarige vorstin in een interview met het Deense weekblad Weekendavisen.

Margrethe zit al meer dan 51 jaar op de Deense troon. In die tijd heeft ze tientallen staatshoofden en regeringsleiders ontmoet. Poetin heeft ze ontmoet tijdens een staatsbezoek aan Rusland in 2011, toen hij premier was onder president Dmitri Medvedev. Ze ontmoette Poetin opnieuw in 2014 in de marge van een herdenking van de zeventigste verjaardag van de landing van de geallieerden in Normandië tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Margrethe volgt de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne dagelijks via krantenberichten, meldt ze in het uitgebreide en doorgaans zeer open interview. Daarin was ze onder de indruk van de veerkracht van de Oekraïners. Ze omschreef president Volodimir Zelenski als ‘de juiste man op het juiste moment’.

Ze prees ook de reactie van Europa, waaronder de levering van Leopard 2-tanks aan Oekraïne. ‘Poetin dacht dat hij heel Europa kon verscheuren, maar hij heeft ons aan hetzelfde zeel doen trekken’, zei de koningin.

Zilveren sigarettendoos

In het interview vertelt Margrethe ook over haar vriendschappelijke relatie met de overleden Britse koningin Elizabeth II en de Netflix-serie The crown. Ze heeft de serie niet bekeken, bekent de koningin, die geïnteresseerd is in kunst en cultuur. ‘Ik ken de familie zo goed dat het me mateloos zou irriteren als ze dingen zeggen die ze nooit zouden zeggen of als ze zouden spreken op een manier waarvan ik denk dat ze niet zouden spreken.’

Notoir rookster. Foto: belga

Een ander onderwerp: de vorstin heeft nooit geprobeerd te stoppen met roken. Heeft ze er nooit aan gedacht om bijvoorbeeld over te stappen op nicotinekauwgom? ‘Nee. En nu ben ik zo oud dat het niet meer uitmaakt’, antwoordde de 82-jarige. Ook haar moeder rookte tot het einde toe, evenals haar vader.

De interviewende journalist meldt dat de sigaretten in een zilveren doos in Margrethes paleis liggen. Ze zijn van een Grieks merk, zijn erg sterk en hebben geen filter - vandaar de titel van het interview Dronningen uden filter, koningin zonder filter.