1 jaar oorlog | Dit is een nieuwe Koude Oorlog, en China doet mee

In de laatste aflevering van de podcastreeks ‘1 jaar oorlog’ kijken we naar de verhoudingen in de wereld. Want die zijn door het conflict in Oekraïne grondig veranderd. Het grote gevaar komt volgens westerse politici niet uit Rusland, maar uit China. Kan de oosterse reus op lemen voeten zijn invloed uitbreiden? En hoe moeten we daar naar kijken?





Buitenlandjournaliste Giselle Nath volgt China al jaren, en ze kijkt in deze aflevering naar de wereldorde die grondig is veranderd door de oorlog in Oekraïne. Meer nog, we zitten in een Koude Oorlog 2.0, en dit is de eerste grote opflakkering.

De oorlog in Oekraïne is een jaar bezig. Het is een oorlog die we nooit hadden verwacht, maar tegelijk ook al jaren zagen aankomen. Hoe is het zo ver kunnen komen? Wat hebben we het afgelopen jaar geleerd? Hoe heeft de oorlog de wereld veranderd? En wat volgt er nog? Luister naar de podcastreeks ‘1 jaar oorlog’ om het conflict in Oekraïne beter te begrijpen.

