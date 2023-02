1 jaar oorlog | Poetins oorlog maakt van Rusland een paria

In de tweede aflevering van de podcastreeks ‘1 jaar oorlog’ richten we onze blik op Rusland. Poetin had alles tot voor 24 februari onder controle. Iedereen kwam aanschuiven in het Kremlin, zelfs als hij Navalny vergiftigt of de Krim annexeert. Maar hij ging te ver, en het Westen moest wel reageren. Hoe is de situatie in Rusland vandaag?





Buitenlandcorrespondenten Jorn De Cock en Corry Hancké kennen Rusland allebei heel goed. Ze vertellen in deze aflevering hoe de Russen tegenover de oorlog staan en wat de weerslag is in het land. Ook Schrijver Michaïl Sjisjkin en correspondente Eva Cukier, die in Moskou woont, delen hun ervaringen.

De volledige podcastreeks kan je hier beluisteren, in de app DS Podcast of op je favoriete podcastplatform.

OVER DEZE PODCAST

De oorlog in Oekraïne is een jaar bezig. Het is een oorlog die we nooit hadden verwacht, maar tegelijk ook al jaren zagen aankomen. Hoe is het zo ver kunnen komen? Wat hebben we het afgelopen jaar geleerd? Hoe heeft de oorlog de wereld veranderd? En wat volgt er nog? Luister naar de podcastreeks ‘1 jaar oorlog’ om het conflict in Oekraïne beter te begrijpen.

VOLG 1 JAAR OORLOG OP:

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Journalisten Corry Hancké en Jorn De Cock | Presentatie, redactie en eindredactie Alexander Lippeveld | Redactie Niels De Keukelaere Audioproductie Pieter Schrevens | Muziek Brecht Plasschaert en Niels De Keukelaere | Chef podcast Bart Dobbelaere