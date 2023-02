De wafels van Regula Ysewijn, helemaal op punt

Als voorproefje op haar nieuwe boek Van wafel tot koek vertrouwde Regula Ysewijn ons haar recept toe voor de zachte bewaarwafels die ze als kind leerde bakken en in de loop der jaren naar haar hand zette. Een stukje persoonlijke geschiedenis in een buitengewoon leerrijk kookboek dat de baktradities van de Lage Landen door een historische bril bekijkt.

VOOR ONGEVEER 14 GROTE WAFELS

125 g ongezouten boter

250 ml volle melk

5 eieren, gesplitst

280 g fijne kristalsuiker

2 tl natuurlijk vanille-extract, of het merg van 1 vanillestokje

490 g tarwe- of speltbloem

1 el bakpoeder

Snufje (? tl) zout

Olie, om in te vetten

Gebruik een gewoon wafelijzer

BEREIDING

1. Smelt de boter in de melk in een kleine pan en laat het mengsel afkoelen. Klop ondertussen de eierdooiers met de suiker en de vanille tot het mengsel luchtig en romig is.

2. Doe de bloem, het bakpoeder en het zout in een grote kom. Schenk het melkmengsel erbij en roer met een houten lepel tot het mengsel glad is en er geen stukjes bloem meer te zien zijn. Meng nu het eierdooiermengsel erdoor en roer tot alles goed gemengd is.

3. Klop de eiwitten tot stijve pieken en spatel ze met grote, rustige bewegingen door het beslag, zodat je de lucht er niet uit slaat.

4. Verwarm een wafelijzer met een gewone wafelplaat voor. Zet een kommetje olie en een kwastje klaar om het ijzer tussendoor in te vetten. Gebruik 1 of 2 eetlepels beslag en kijk of je tevreden bent met dat formaat. Bak de wafels licht goudbruin en leg ze op een rooster. Hoelang dit duurt, hangt af van je ijzer, dus probeer dat uit met de eerste wafel.

5. Eet de wafels bij voorkeur warm, maar ze zijn koud ook erg lekker, al zijn ze dan minder luchtig. Als je koude wafels opwarmt in een heet wafelijzer komen ze weer helemaal tot leven en krijgen ze een licht knapperige buitenkant. Bewaar overgebleven wafels maximaal 1 week in een luchtdichte doos. Je kunt ze ook heel goed invriezen.