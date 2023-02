1 jaar oorlog | Oekraïne is verscheurd tussen veerkracht en verwoesting

In de eerste aflevering van de podcastreeks ‘1 jaar oorlog’ zoomen we in op de situatie in Oekraïne. De impact op het land is natuurlijk verwoestend, maar de Oekraïners tonen een enorme veerkracht. Vanwaar komt die drive? En hoe staat het land ervoor?





Buitenlandcorrespondent Corry Hancké ging het afgelopen jaar verschillende keren naar Oekraïne. Samen met Jorn De Cock en verschillende Oekraïners, vertelt ze wat deze oorlog in het land teweegbrengt.

OVER DEZE PODCAST

De oorlog in Oekraïne is een jaar bezig. Het is een oorlog die we nooit hadden verwacht, maar tegelijk ook al jaren zagen aankomen. Hoe is het zo ver kunnen komen? Wat hebben we het afgelopen jaar geleerd? Hoe heeft de oorlog de wereld veranderd? En wat volgt er nog? Luister naar de podcastreeks ‘1 jaar oorlog’ om het conflict in Oekraïne beter te begrijpen.

CREDITS

Journalisten Corry Hancké en Jorn De Cock | Interviews getuigenissen Corry Hancké | Presentatie, redactie en eindredactie Alexander Lippeveld | Audioproductie Pieter Schrevens | Muziek Brecht Plasschaert en Niels De Keukelaere | Chef podcast Bart Dobbelaere