Radar | Waarom raakt Vermeer ons 400 jaar later nog steeds?

Nog nooit waren er zo veel schilderijen van Johannes Vermeer op één plek samen te bewonderen. In het Rijksmuseum in Amsterdam bevinden kunt u 28 van de 37 werken van de meesterschilder bewonderen. De tickets vlogen de deur uit alsof Vermeer een popster is. Zelfs na 400 jaar blijven zijn werken ons ontroeren. Hoe komt dat toch? En kan de blockbusterexpositie het mysterie rond Vermeer en zijn oeuvre ontrafelen?





In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.