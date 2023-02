Russische defensietopvrouw overleden na val uit raam

In Sint-Petersburg is het levenloze lichaam aangetroffen van Marina Jankina. Allicht viel ze zestien etages naar beneden. Jankina was het hoofd van de financiële poot van het Westers Militair District.

Russische speurders sluiten niet uit dat de 58-jarige Marina Jankina zelfmoord heeft gepleegd. Volgens bronnen op Telegram woonde Jankina op verdieping nummer zestien en viel ze vanop die hoogte door het raam. Kort voor de vermeende wanhoopsdaad zou ze haar ex-man opgebeld hebben, schrijft de Russische pers. Ze zou hem gevraagd hebben naar de politie te bellen.

De vrouw had een belangrijke functie in het Russische leger. Ze stond bij een van de vijf militaire districten in voor de financiën. Hoe ze dacht over de oorlog in Oekraïne of hoe goed ze haar werk deed, is niet bekend voor de buitenwereld.

De vreemde omstandigheden, de belangrijke functie en geheimzinnigheid rond haar overlijden doen opnieuw een patroon vermoeden waarbij hoge Russische functionarissen worden uitgeschakeld als ze het Kremlin te veel voor de voeten lopen. Daar zinspeelt Anton Gerashenko op. De adviseur van het ministerie van Binnenlandse Zaken van Oekraïne en fervent twitteraar deelde het nieuws met het bijschrift ‘haar dood is niet de eerste onder hooggeplaatste Russen in het afgelopen jaar’. Eerder ‘tuimelden’ Russische oligarchen van hun jacht, pleegden hoge functionarissen ‘zelfmoord’ of dreef waanzin hen tot een ‘familiedrama’.

