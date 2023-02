Vlaamse regering in crisis: Jambon vordert voorzitters in stikstofdossier

De Vlaamse regering slaagt er niet in om een akkoord te sluiten over het stikstofbeleid. Minister Zuhal Demir (N-VA) en Jo Brouns (CD&V) staan tegenover elkaar. Vlaams minister-president Jan Jambon roept de partijvoorzitters op. ‘Er hangt een parfum de crise.’

‘Het gaat niet langer over de inhoud, maar om politieke spelletjes.’ De onderhandelingen over stikstof in de schoot van de Vlaamse regering zitten in een volstrekte patstelling. CD&V en N-VA willen allebei geen duimbreed toegeven en staan nog te ver van elkaar, klinkt het. ‘Er hangt een parfum de crise.’

Er was nooit een formele deadline, maar informeel was wel de verwachting dat men wou landen voor de krokusvakantie - een jaar nadat het bestaande stikstofakkoord was afgeklopt.

Minister-president Jan Jambon roept nu de partijvoorzitters van de meerderheid bij elkaar. Dat betekent dat Bart De Wever (N-VA), Sammy Mahdi (CD&V) en Egbert Lachaert (Open VLD) elkaar confronteren over de kwestie. Het gevoel bij Jambon is dat de crisis niet langer over de inhoud gaat maar over partijpolitieke stellingnames. De ogen draaien daarbij vooral richting Mahdi, die in interviews al openlijk aangaf dat het hem ook te doen is om de positie van CD&V als plattelandspartij.

CD&V en N-VA schuifelden de voorbije dagen slechts centimeters dichter naar elkaar. De hardste noot om te kraken blijven de verschillende stikstofdrempels die gebruikt worden voor de industrie en de landbouw om nieuwe vergunningen te krijgen. In het voorlopige stikstofakkoord van ­vorig jaar werd afgesproken dat de drempel voor de landbouw veertig keer hoger ligt dan die voor de ­industrie.

Voor CD&V is dat onverdraaglijk: de partij vindt dat industrie en landbouw even sterk moeten bijdragen. De N-VA blijft dat onderscheid verantwoord vinden en wijst erop dat die drempels de basis vormden van het voorlopige stikstof­akkoord, waarmee CD&V akkoord ging. ‘Als je de redenering van CD&V volgt, ontstaat een heel nieuw akkoord en moet er mogelijk een nieuw openbaar onderzoek opgestart worden’, luidt het bij de N-VA. ‘Dan is er zelfs in deze bestuursperiode nog geen stikstofakkoord.’

Het is de tweede keer op korte tijd al dat Mahdi en de CD&V de Vlaamse regering in crisis stort. In september eiste de partij dat de kinderbijslag volledig zou geïndexeerd worden, tegen eerdere budgettaire afspraken daarover in. De blokkering verplichtte Jambon toen om zijn Septemberverklaring een dag uit te stellen. Uiteindelijk bond CD&V toen in, maar niet zonder dat het vertrouwen tussen CD&V en N-VA beschadigd werd. De huidige stikstofdiscussie zet die relatie verder onder hoogspanning.